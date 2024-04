Film: Vita da gatto

Stampa

Sei più un tipo da cane o un tipo da gatto? Beh, sappi che, mentre i cani sono per definizione i migliori amici dell’uomo, i gatti non del tutto addomesticati. Questo vuol dire che, sebbene vivano nelle nostre case, hanno un lato indomabile, selvatico. Insomma, non sono solo paciose palle di pelo che fanno le fusa quando le accarezzi.

Vita da Gatto trama

La storia, tratta da un libro del 1931dal titolo “Rroû”, è ambientata in parte a Parigi e in parte nella foresta del Vosgi, regione a nord-est della Francia. La protagonista è Clémence, una bambina che trova un gatto nella soffitta di casa e da cui diventa subito inseparabile.

L’avventura per Clémence e Rroû (questo è il nome del gatto) comincia quando, con la famiglia, si trasferiscono per le vacanze nella casa in montagna. Fuori dal contesto urbano, Rroû scopre la vita nei boschi. Come Buck, il cane del classico della letteratura Il richiamo della foresta di Jack London, anche il gattino di città scopre il suo essere selvaggio.

Il film ci porta così in un mondo in cui, tra gli alti alberi dei Vosgi, il susseguirsi delle stagioni e le apparizioni di animali selvatici, tra cui un possente cinghiale, un maestoso gufo reale e un’elegante lince, ci ricordano come la natura possa essere tanto bella quanto spietata.

Un viaggio alla scoperta di se stessi non solo per il gattino Rroû, ma anche per Clémence che si trova a dover affrontare una serie di momenti difficili, tra cui la separazione dei genitori.

Al fianco della protagonista c’è Madeleine, un’artista che alla compagnia degli uomini preferisce quella degli animali, tanto da abitare in una piccola casa di legno immersa nel bosco insieme al suo gigantesco mastino napoletano. Donna pratica e strettamente connessa alla natura, aiuterà Clémence nel suo percorso di crescita.

Che ne sarà dell’amicizia tra Clémence e Rroû? Scoprilo guardando il film!