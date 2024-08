Dieci curiosità su Joker: quando ha fatto il suo debutto il super cattivo dei fumetti?

Stampa

Tra i lungometraggi più attesi dal pubblico durante l'edizione 2024 della Mostra del Cinema di Venezia c’è sicuramente “Joker: Folie à Deux”, il seguito del pluripremiato “Joker” del regista americano Todd Philips. Basato sul personaggio dei fumetti Joker, l’acerrimo nemico di Batman, il film segue le vicende del suo protagonista che in questo episodio troverà l’amore nella folle e tenebrosa Harley Quinn. A interpretare l’amata è la cantante statunitense Lady Gaga, che aveva già calcato il red carpet veneziano nel 2021 per il film “A star is born”.

Il primo capitolo, presentato alla Mostra del cinema nel 2019, si era aggiudicato il Leone d’oro come miglior film; anche il secondo episodio si trova a concorrere per questo ambito premio e sarà proiettato mercoledì 4 settembre al Lido. Ma conosciamo davvero i personaggi di Joker e Harley Quinn? Ecco dieci curiosità su Joker per arrivare preparati in sala!

Un super cattivo dei fumetti

Il Joker è un personaggio dei fumetti creato dalla fantasia degli autori della DC Comics Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson. È l’acerrimo nemico di Batman e ha fatto la sua prima comparsa in una serie a fumetti del 1940. Il suo aspetto è quello di un clown malefico e inquietante: la traduzione letterale del suo nome è “burlone”; nelle prime traduzioni italiane era stato chiamato "Il Jolly", come la figura delle carte da gioco.

Un debutto cinematografico tutt’altro che cupo!

Fa il suo debutto al cinema nel film “Batman” del 1966 del regista Leslie H. Martinson ed è interpretato da Cesar Romero. Il lungometraggio è tratto dalla popolarissima serie televisiva omonima dello stesso anno. La serie è meno cupa dei fumetti e viene ricordata per il suo stile umoristico, per i colori sgargianti dei costumi e per il celebre motivetto musicale da allora legato al personaggio di Batman.

Nomi e soprannomi

Nei lunghi anni di carriera criminale gli sono stati dati diversi soprannomi, tra cui “il Principe Clown del crimine”, “l’Arlecchino dell’odio” e “l’Asso dei furfanti”.

Interpretazioni spettacolari

Il personaggio di Joker è più volte comparso sul grande schermo, sia in film d’animazione sia in live action. Ad interpretarlo sono sempre stati grandissimi attori: nel 1989, in “Batman”, diretto da Tim Burton, il ruolo è assegnato al tre volte premio Oscar Jack Nicholson; ne “Il cavaliere oscuro” di Nolan, del 2008, è l’attore australiano Heath Ledger; in “Suicide Squad” del 2016 a interpretarlo è l’attore e cantante Jared Leto; nei due episodi a lui dedicati del regista Todd Phillips il protagonista è Joaquin Phoenix.

Armi molto particolari

Per combattere i suoi avversari utilizza armi molto particolari: un mazzo di carte da gioco con lame di rasoio sui bordi, biglie e sigari esplosive, scatole a sorpresa, una pistola che rilascia una bandiera con la scritta “bang” che alla seconda pressione sul grilletto viene sparata per infilzare l’avversario. Ma l’arma più caratteristica e letale è un veleno di sua invenzione che fa sì che le vittime ridano fino alla morte.

Il numero uno dei cattivi

La rivista di fumetti Wizard, pubblicata mensilmente negli Stati Uniti, l’ha collocato al primo posto nella classifica dei più grandi cattivi nella storia dei fumetti. Invece, nel sondaggio tra i migliori cento personaggi immaginari condotto dal periodico britannico Empire, il Joker si è classificato al trentesimo posto.

Un passato violento e una biografia misteriosa

Diverse sono le versioni del passato del Joker ma tutte concordano sul fatto che questo sia stato triste e pieno di violenza. Gli autori delle storie a fumetti e i registi dei numerosi film che lo vedono tra i protagonisti hanno deciso di interpretare diversamente, ognuno a suo modo, le vicende che hanno portato il personaggio a diventare il temibile super criminale di Gotham City: non c’è quindi una vera e propria biografia del Joker.

Partners in crime: Harley Quinn

La più famosa tra i suoi alleati, nonché sua fidanzata, è la super cattiva Harley Quinn. Il suo personaggio compare per la prima volta l’11 settembre 1992 nella serie tv animata “Batman” e passa poi al mondo dei fumetti nel febbraio 1994. Secondo la storia cartacea, incontra Joker mentre lavora come medico all’ospedale psichiatrico in cui lui è un paziente e, innamoratasi di lui, decide di liberarlo e di seguirlo nelle sue attività criminali.

Margot Robbie: una perfetta Harley Quinn

Come Joker anche Harley Quinn fa numerosissime comparse in serie tv e film, animati e non. Nel 2016 il suo personaggio ha esordito al cinema nel film “Suicide Squad”, in cui è interpretata dall’attrice australiana Margot Robbie, famosa per il suo ruolo in “Barbie”. Nel 2020 è uscito “Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn” della regista Cathy Yan; il film è incentrato sulla storia di Harley e sulle sue avventure con le super eroine Birds of Prey.

“Joker: Folie à deux”: quando lo vedremo in sala?

Il film “Joker: Folie à deux”, sequel di “Joker” del 2019, vede protagonisti i personaggi di Joker e di Harley Quinn, interpretati da Joaquin Phoenix e dalla cantante Lady Gaga. Si tratta di un musical che racconta l’incontro tra i due all’ospedale psichiatrico in cui Joker è rinchiuso e le loro vicende una volta usciti da lì. Il film è presentato in Concorso alla Mostra del cinema di Venezia questo 4 settembre e sarà poi distribuito nelle sale cinematografiche a partire dal 2 ottobre 2024.

