Al cinema | Latte e la pietra magica

Stampa

Nella foresta dove vive una femmina di riccio chiamata la Principessa Latte anche l’ultimo lago si sta prosciugando e le piante e gli animali soffrono per la sete.

L’unica speranza di salvezza, per loro, è ritrovare la pietra magica, rubata tanto tempo prima dal re degli orsi e l'unico amuleto in grado di fare zampillare di nuovo l'acqua nel lago. Solo Latte e Tjum, un giovane e timido scoiattolo, avranno il coraggio di avventurarsi verso il regno degli orsi per compiere l'impresa.

Latte è una femmina di riccio di 12 anni, piena di energia e fantasia. È birbante, disordinata, mai a corto di risposte e agisce di impulso senza pensare alle conseguenze. Però è cresciuta da sola è non sa bene come comportarsi con gli altri, non è abituata a stare con gli amici ma desidera averne tanti. Però, spesso, Latte si comporta in modo scostante per proteggere i suoi lati vulnerabili, ma così facendo accresce involontariamente la sua solitudine e ne soffre.

Durante il viaggio per procurarsi la pietra magica trova in Tjum il vero amico che ha sempre desiderato di avere e alla fine impara a fidarsi di qualcun altro, oltre che di se stessa.

Lo scoiattolo Tjum

Tjum è un giovane scoiattolo pauroso e incontenibile, di poco più giovane di Latte e cresciuto in una perfetta famiglia di scoiattoli, dove si occupa amorevolmente della sorella minore Mira. Tjum ammira Latte per il suo essere impavida e desidera diventare suo amico. Infatti, quando è in pericolo Tjum si blocca e inizia a singhiozzare: per questo (e per altre sue caratteristiche da nerd, come la sua totale timidezza) è uno che non vince.

Quando l'avventura inizia, i due non avevano mai attraversato il confine della foresta, uscendo dalla loro radura sicura e...

Insomma, Latte e la pietra magica è un cartoon divertente, dinamico, ricco di azione e di colpi di scena. È un viaggio di formazione e di amicizia in cui l'unione fa la forza, il coraggio rende liberi, fa diventare grandi e... conduce al lieto fine!

Guarda il trailer di Latte e la pietra magica, al cinema dal 30 settembre.