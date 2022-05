Film al cinema: Gagarine, proteggi ciò che ami

Stampa

wiki commons

Il 19 maggio esce al cinema GAGARINE - Proteggi ciò che ami, il primo film dei due registi Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, premiato al festival del cinema di Cannes (Francia).

Il film è stato girato tra gli appartamenti e i cortili dell’enorme complesso residenziale di alloggi popolari Cité Gagarine, in collaborazione con i suoi residenti, poco prima della sua demolizione avvenuta nel 2019. Ispirato da questo fatto reale di cronaca, il racconto di GAGARINE - Proteggi ciò che ami prende vita proprio a sud di Parigi, dove sorge Cité Gagarine l’omonimo complesso in mattoni rossi, che ora sta per essere demolito.

Trailer del film

Trama

Youri, 16 anni, ha vissuto tutta la sua vita a Cité Gagarine, un grande complesso di case

popolari in mattoni rossi situato nella periferia di Parigi. Dall’alto del suo appartamento, Youri ha

sempre sognato di diventare un astronauta. Ma quando trapelano i piani per demolire i palazzi in cui è nato, Youri si unisce alla “resistenza”. Mentre gli appartamenti attorno a lui si svuotano e i cantieri e gli operai si moltiplicano, il ragazzo che porta il nome del primo uomo nello spazio (e che negli anni Sessanta inaugurò il progetto abitativo che porta il suo nome) mette il suo talento ingegneristico e una fantasia "cosmica" al servizio di un sogno: salvare Cité Gagarine.

Con i suoi amici Diana e Houssam, intraprende una missione per salvare Gagarine, trasformando l’enorme complesso residenziale nella sua “astronave”, ​​prima che scompaia nello spazio per sempre.