Festeggia il Capodanno con Radio Immaginaria!

La notte di Capodanno sintonizzati su Radioimmaginaria per salutare il 2020 ed entrare nel gioco del 2021. Ma cos'è successo quest'anno? E se non fossimo pronti per iniziare il 2021? Come sarà il domani? Durante il programma speciale per la serata "E invece ce la faremo. The next game", dalle 22 alle 00:45 la radio degli adolescenti ci terrà compagnia con tanti ospiti, musica, brindisi e petardi ecologici.