Fai crescere una piantina di fragole da una fragola

In questo tutorial ti spieghiamo come far crescere una piantina di fragole in pochi e semplici passaggi.

Cosa ti occorre

Due fragole o grandi o tre piccole

il contenitore delle fragole (di solito ha i buchi sotto)

il coperchio delle fragole

terriccio

acqua

pellicola di plastica

elastico grande

forbici

Come far crescere una piantina di fragole

prendi le fragole, lavale e tagliale in senso verticale posiziona il coperchio delle confezione di fragole sotto il contenitore principale riempi il contenitore delle fragole con il terriccio fino a metà posiziona le sezioni delle fragole ben distanziate tra di loro. Importante: devono avere gli acheni (cioè i puntini bianchi, che sono i veri frutti delle fragole) verso l'alto Ricopri le sezioni delle fragole con altro terriccio, circa 1 cm di spessore. bagna con l'acqua tutto il terriccio. deve essere molto umido. Ricopri il recipiente con uno strato di pellicola di plastica con una forchetta pratica qualche buco sulla pellicola di plastica fissa la plastica al contenitore con un elastico grande posiziona la piantina in un angolo soleggiato del tuo balcone o sul davanzale di una finestraocchio: controlla ogni tanto il terriccio: se lo vedi un po' secco, apri la pellicola e bagna di nuovo il terriccioTra due settimane circa spunteranno le prime foglioline della piantina di fragole.

BUON APPETITO!