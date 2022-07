Estate: 10 attività scientifiche e divertenti

Stampa

Estate è sinonimo di vacanza e di divertimento, ma è anche un periodo per sperimentare nuovi giochi, fare lavoretti, esperimenti scientifici e cimentarsi in divertenti e stravaganti ricette di cucina. A noi sono venute un sacco di idee da proporti, ma se vuoi mandaci anche le tue, le pubblicheremo!

Allora, sei pronto per un'estate alla Focus Junior?

Pianta frutta e verdura

Vai a una sagra

Fai lo slime commestibile

Crea una porta magica

Vai in campeggio

Dipingi i sassi

Fai un pinic

Fai una cornice

Prepara il dentifricio elefante

Fai le attività di Focus Junior

Piantare frutta e verdura

Sfrutta al massimo il clima caldo e trascorri un po' di tempo all'aperto. Per iniziare scegli cibi facili da coltivare che non richiedono molto tempo per maturare e, coltiva solo le colture adatte allo spazio che hai a disposizione. Se hai un balcone usa dei vasi in cui coltivare l'insalata, le fragole, le zucchine o i pomodori. Attento però, se il tuo spazio è all’ombra evita le verdure che amano il sole come le melanzane o i pomodori.

Vai a una sagra

L'estate è piena eventi divertenti sagre e feste a tema. Approfittane per divertirti con tutta la famiglia: tu potrai assaggiare tutti i dolcetti che vuoi e i tuoi genitori assaporare i prodotti locali.

Fai lo slime commestibile

Fuori c’è il classico temporale estivo e ti annoi. Ti suggeriamo di preparare questo slime commestibile con i prodotti che sicuramente la mamma ha in casa. E… chi avrà il coraggio di assaggiarlo?

Ricetta

Ingredienti

200 g di maizena, setacciata

50 g di zucchero a velo

175 ml di latte di cocco, mescolato

qualche goccia di colorante alimentare in gel

Procedimento

Metti tutti gli ingredienti in una ciotola e mescola con un cucchiaio fino ad ottenere una pasta liscia e densa. Una volta che lo slime si sarà formato, stendi con le mani un po' del composto formando una palla. Se si sbriciola, aggiungi un po' più di latte di cocco, 1 cucchiaio alla volta. Se è troppo morbido o liquido, aggiungi un po' più di maizena finché non è elastico. 2. Lo slime può seccarsi un po' mentre lo maneggi. In questo caso, impasta semplicemente con le mani bagnate per ammorbidirlo nuovamente.

I migliori consigli per fare lo slime commestibile

Se lo slime si rassoda troppo mentre lo stai impastando, aggiungi altra acqua o latte di cocco per scioglierlo.

Per un risultato migliore, aggiungi coloranti alimentari in gel anziché liquidi. Daranno un colore più intenso senza alterare la consistenza. Se si utilizza un colorante alimentare liquido, aggiungi un po' più di maizena fino a ottenere la consistenza desiderata.

Crea una "porta magica"

Realizza una porta magica con materiali di riciclo e divertiti a inventare storie di maghi, folletti e cavalieri e… Chissà chi c'è dietro quella porta...

Vai in campeggio

Organizza un viaggio in campeggio con la tua famiglia. Oltre a imparare come si monta una tenda, puoi cimentarti in sfiziose ricette intorno al fuoco, per esempio puoi prepare spiedini di salsiccia, di marshmallow o merende sfiziose con i frutti selvatici che troverai in montagna.

Dipingi i sassi

Quando vai a fare una passeggiata raccogli alcuni sassi lisci e abbastanza piatti e dipingile con vivaci soggetti estivi. Poi mettili sui balconi, in giardino, in un vaso... daranno un tocco d'allegria in qualsiasi periodo dell'anno, oppure puoi usarli come fermacarte e, se scegli una pietra più grande per creare un fermaporta fai-da-te.

Fai un picnic

Trascorrere un pomeriggio al parco e fare un'attività estiva è sempre divertente. Allora crea il tuo menu composto da panini, insalate, torte, dolci e bevande rinfrescanti e invita i tuoi amici.

Fai una cornice

Tutto ciò di cui hai bisogno per questo lavoretto facile facile sono dei bastoncini e dello spago. Fai solo attenzione a schegge e spine mentre cerchi il ramoscello perfetto! Puoi lasciare la cornice al naturale oppure colorarla con colori vivaci. Se vuoi npuoi usarla per la foto ricordo di questa estate oppure per un tuo disegno.

Prepara il dentifricio per elefanti

Il dentifricio per elefanti è sempre un esperimento scientifico entusiasmante perché ti insegna a conoscere le reazioni chimiche.

D'estate fai le attività di Focus Junior

Noi di Focus Junior siamo sempre con voi, anche d'estate. Allora abbiamo pensato a uno straordinario programma di giochi e laboratori per passare insieme un'estate indimenticabile!