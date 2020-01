Epidemia in Cina: cosa sappiamo sul coronavirus

Stampa

In questi giorni in Cina non si respira affatto la consueta atmosfera di festa per l'imminente capodanno. Tutto il Paese giace infatti in un forte stato di agitazione a causa dell'epidemia causata da 2019-nCoV, il coronavirus identificato alla fine dell'anno scorso nella città di Wuhan - attualmente posta in quarantena insieme i suoi 11 milioni di abitanti - e che ha già condotto alle morte 25 delle oltre 600 persone contagiate (Sky News, dato aggiornato al 23 gennaio 2020).

A preoccupare maggiormente autorità e cittadini è il fatto che il virus non solo si diffonde con sorprendente rapidità, ma si manifesta con dei sintomi che possono essere scambiati facilmente con quelli di una comune influenza. Ma quanto è grave la situazione? Quali sono le caratteristiche di questo agente patogeno?

IL CORONAVIRUS

2019-nCoV è un coronavirus, ossia virus che utilizza l'RNA (l'acido ribonuvcleio che partecipa alla trasmissione delle informazioni genetiche contenute nel DNA di una cellula) come materiale genetico per proliferare. Attaccando i "mattoncini" che compongono il nostro organismo il coronavirus è dunque responsabile di infezioni respiratorie che, a seconda della pericolosità del microbo, possono degenerare in casi più gravi.

Il nome deriva dalla particolare conformazione del virus che, osservato al microscopio, presenta delle frange intorno al corpo, come una specie di corona.

DA DOVE HA ORIGINE?

Finora sappiamo ancora molto poco di 2019-nCoV ma secondo uno studio comparso sul Journal of Medical Virology tutto, come spesso accade, sarebbe partito da un'origine animale. Secondo la ricerca infatti, il ceppo che sta attaccando l'uomo è un mix sviluppatosi passando prima da serpenti e pipistrelli.

L'analisi genetica del coronavirus ha infatti ricostruito l'evoluzione del microbo, il quale sarebbe passato dai pipistrelli ai serpenti, dove avrebbe "imparato" il procedimento per trasmettersi non solo da animale ad essere umano, ma anche da uomo a uomo, moltiplicando così la propria pericolosità (fonte: New York Times).

SINTOMI E DIFFUSIONE

La malattia si presenta con i sintomi di un'affezione respiratoria, causando tosse, starnuti, febbre e difficoltà nel respirare normalmente. Nei casi più gravi però, tale malessere degenera in polmoniti acute, insufficienze renali e quindi alla morte.

Si è calcolato che il periodo d'incubazione del germe prima della comparsa dei primi sintomi sia di circa due settimane e che il contagio avvenga per via aerea e mediante la saliva.

LA SITUAZIONE IN CINA

Il coronavirus è detto anche virus di Wuhan perché proprio in questa città della Cina meridionale è stato accertato il primo caso di contagio umano.

Memori dell'epidemia di SARS, che nel 2003 colpì l'Asia provocando centinaia di decessi, dopo l'individuazione dei primi casi il governo cinese ha subito attivato severissime misure precauzionali, chiudendo immediatamente i mercati di pesce e animali vivi, imponendo controlli sanitari nelle stazioni e negli aeroporti - iniziativa subito ripresa da tutte le Nazioni collegate via aerea con la Cina, Italia compresa - e mettendo in quarantena tutti i pazienti sospettati di aver contratto l'agente patogeno,

La soglia d'attenzione è stata poi alzata ulteriormente il 23 gennaio, quando l'intera Wuhan, abitata da più di 11 milioni di persone, è stata isolata. Per giorni nessuno potrà entrare o uscire dal perimetro sorvegliato dalle autorità governative.

Una decisione estrema che però potrebbe arginare sul nascere lo scoppio di un'epidemia ben peggiore.

ESISTE UNA CURA?

Virus simili si sconfiggono solo con vaccini appropriati, ma finora non si è ancora riusciti a svilupparne uno efficace contro questo particolare morbo. L'averne individuato l'origine però potrebbe dare un contributo decisivo alla scoperta di una cura.

PREVENZIONE

Il Ministero della Salute italiano ha voluto ricordare alcune misure semplici in grado di limitare la diffusione del virus. Noi raccomandiamo: