Emma e il giaguaro nero al cinema

Il 22 febbraio esce al cinema Emma e il giaguaro nero, una storia di amicizia tra una ragazza e un giaguaro che si ritrovano, dopo tanti anni.

Trama

Crescere nella foresta amazzonica ha regalato a Emma la più rara delle amicizie: un cucciolo di giaguaro di nome Hope. Quando un tragico evento costringe Emma a lasciare Hope per New York, il suo unico desiderio è tornare nella foresta pluviale e dal suo cucciolo.

Trascorsi alcuni anni nella Grande Mela, Emma scopre che il suo villaggio d'infanzia è minacciato dai trafficanti di animali e decide che deve tornare in Amazzonia dal suo amato giaguaro.

Intraprende così un viaggio per ricongiungersi con Hope e salvarla da coloro che cercano di distruggere la foresta pluviale e la sua fauna selvatica.

Il trailer ufficiale in italiano

Come si fa a girare un film con gli animali

Emma e il giaguaro nero è stato girato in Messico e a Montreal dal regista Gilles de Maistre. Per creare un legame reale tra l'animale al centro della storia e l'attrice principale è stato fondamentale l'aiuto di professionisti che sanno comunicare con gli animali nella maniera giusta. Come Kurtis Bayford, il coordinatore degli animali nel film: il suo lavoro è proprio quello di addestrare animali per il cinema, soprattutto specie nordamericane ed esotiche.

Bayford fa anche lo stuntman nelle sequenze che coinvolgono attacchi di animali ed è specializzato nel lavoro con lupi, orsi e grandi felini. Nel suo lavoro, segue le regole stabilite dall'American Humane Association, un programma di certificazione il cui motto è Nessun animale è stato maltrattato.

Quest'associazione ritiene che tutti gli animali debbano essere trattati con rispetto e vuole onorare il ruolo che gli animali svolgono nella vita quotidiana delle nostre famiglie.

Emma e il giaguaro nero è un film di Gilles de Maistre, è distribuito da Leone film group e rai cinema ed esce al cinema il 24 febbraio.