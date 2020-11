Elezioni Usa: perché il mondo è così interessato?

Stampa

E oggi 3 novembre, finalmente, terminano queste elezioni: si conteranno i voti e… non sarà semplice, potrebbero volerci giorni per sapere chi avrà vinto! Il mondo intero è con il fiato sospeso in attesa di vedere se verrà rieletto Donald Trump (partito repubblicano rappresentato dal colore rosso) o se dovrà lasciare il posto al suo avversario Joe Biden (partito democratico rappresentato dal colore blu).

Ma perché il mondo intero è così interessato all'elezione del presidente americano? Negli Stati Uniti, il presidente viene eletto ogni quattro anni. E ogni volta, la sua elezione affascina il pianeta, forse perché seguire queste elezioni è un po 'come guardare una serie televisiva! Infatti, i candidati presidenti partecipano a molti eventi, incontrano personaggi personaggi famosi, molti vip dello spettacolo si schierano con l’uno o l’altro candidato, succedono scandali, drammi… Sembra quasi di assistere a uno spettacolo!

E quindi il mondo intero è interessato solo perché si crea uno spettacolo? Non esattamente. Il motivo principale è soprattutto il fatto che le decisioni del presidente americano hanno un impatto su tutto il mondo! In effetti, gli Stati Uniti sono il terzo paese più grande del pianeta. Producono molta ricchezza e hanno l'esercito più potente. E il presidente ha molti poteri.

Per esempio, può decidere di “punire” i paesi che minacciano i suoi interessi, impedendo loro di vendere prodotti sul suo territorio. Ecco svelato perché molti stati non vogliono essere “nemici” degli Stati Uniti! Inoltre, gli Stati Uniti svolgono anche un ruolo molto importante nelle organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite. Queste organizzazioni riuniscono paesi di tutto il mondo. Insieme, cercano di mantenere la pace nel mondo. La voce del presidente americano ha influenza anche lì. Quest’anno poi le elezioni sono ancora più seguite perché si sta discutendo sulla rielezione di Donald Trump, candidato un po’ discusso e non simpatico a molti. Ecco perché nessuno vuole perdere nulla di queste elezioni importanti sia per il futuro degli Stati Uniti ma anche del mondo.