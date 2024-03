Eclissi solare totale 2024, un evento da record

Stampa

Quello dell'8 aprile sarà uno degli eventi astronomici più straordinari e attesi del 2024: una eclissi solare totale che attraverserà il Nord America. Questa eclissi non è solo un magnifico spettacolo naturale, ma segna anche un record per la sua durata.

Durata e percorso dell'eclissi

L'eclissi inizierà sull'Oceano Pacifico meridionale, attraverserà poi il Messico centro-settentrionale, gli Stati Uniti dal Texas al Maine, arriverà in Canada nell'Ontario meridionale e proseguirà attraverso il Quebec, il New Brunswick, l'Isola del Principe Edoardo e Cape Breton. Oltre 31 milioni di persone potranno assistere allo spettacolo. Avrà una durata massima di 4 minuti e 28,2 secondi e sarà l'eclissi solare totale più lunga mai osservata negli Stati Uniti durante un secolo, superando la media di 3 minuti e 13 secondi delle eclissi degli ultimi 100 anni.

L’eclissi non sarà visibile in Italia

Purtroppo in Italia non sarà visibile, ma è possibile seguire l'evento in tempo reale grazie alla trasmissione in diretta della Nasa che inizierà intorno alle 19:00 ora italiana e proseguirà fino alle 22:00. Si può seguire anche sul canale YouTube sempre della Nasa.

Perché questa eclissi è importante?

Oltre al fascino che può suscitare, l'eclissi solare dell'8 aprile offre un'opportunità senza precedenti per la ricerca scientifica. Astronomi e scienziati sfrutteranno questo evento per studi approfonditi sulla corona solare e gli effetti dell'eclissi sul nostro pianeta. Lungo il suo percorso di eclissi totale gli scienziati sperimenteranno un fenomeno unico, con la Luna che coprirà completamente il Sole.

Che cos'è un'eclissi solare?

Un'eclissi avviene quando la Luna passa davanti al Sole bloccandone la luce.

Si verifica una volta ogni uno o due anni, ma ogni volta può essere visto solo in alcune parti del mondo.

Esistono tre diversi tipi di eclissi

Un'eclissi totale avviene quando la Luna copre completamente il Sole e tutto diventa buio per alcuni secondi.

avviene quando la Luna copre completamente il Sole e tutto diventa buio per alcuni secondi. Un'eclissi parziale si verifica quando la Luna copre solo una piccola parte del Sole.

si verifica quando la Luna copre solo una piccola parte del Sole. Un'eclissi anulare si verifica quando la Luna è completamente di fronte al Sole, ma è lontana dalla Terra, quindi non può coprire completamente il Sole e attorno ad essa rimane quello che sembra un anello di fuoco.

Fonti: Space.com; Nasa