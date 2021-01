Ecco chi è Kamala Harris, il vicepresidente degli Stati Uniti

Stampa

• Chi è Kamala Harris

• Perché la sua elezione entrerà nella storia

• Paladina dei diritti per le minoranze

• Le funzioni del vicepresidente

Kamala Harris è la nuova vicepresidente degli Stati Uniti ed entrerà nella storia perché è la prima donna di colore, di origine indiano-americano in quanto figlia di mamma indiana e di papà giamaicano, a ricoprire questo ruolo. Kamala ha 55 anni ed è nata a Oakland, in California.

UNA VITA IN PRIMA LINEA

Nel 2016 viene eletta in Senato e fin dagli anni dell’università si schiera in prima linea per difendere i diritti delle minoranze, in particolare delle donne e della comunità di colore.

LA NUMERO DUE, MA...

Kamala Harris è quindi è il 49° vicepresidente degli Stati Uniti, scelta dal candidato democratico Joe Biden durante la corsa alle elezioni. Insieme, sono stati eletti il 14 dicembre 2020: Joe Biden presidente degli Stati e Kamala Harris vicepresidente, ovvero il numero due dopo il presidente.

...SEMPRE LA PRIMA

Kamala, in passato, era già stata la prima donna di colore a dirigere il Dipartimento di Giustizia della città di San Francisco. In seguito, a diventare ministro della giustizia per lo Stato della California.

LE FUNZIONI DEL VICEPRESIDENTE SONO:

Sostituire il presidente in caso di morte,

Sostituire il presidente nel caso di dimissioni

Sostituire il presidentenel caso non potesse più svolgere le sue funzioni.

Presiedere il Senato, dove vengono approvate le leggi.

UN MOMENTO STORICO

Si tratta di un momento storico perché è la prima volta che una donna viene eletta vicepresidente di questo Paese. Ma anche che una persona di colore ha accesso a questa funzione.

MOTTO

Kamala cita spesso il consiglio di sua madre: "Potresti essere la prima a fare alcune cose, ma assicurati di non essere l'ultima". E come vicepresidente, sente particolarmente vicina la battaglia per sostenere i diritti delle donne e delle minoranze. Inoltre, subito dopo la nomina a vicepresidente ha detto: «Perché ogni bambina che guarda stasera vede che questo è un paese di possibilità». Forza Kamala!