È in arrivo la Superluna di settembre 2024 (assieme all’eclissi parziale!): come vedere lo spettacolo

Stampa

Getty Images

Nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 settembre 2024 è prevista una Superluna, una luna piena, che si verificherà insieme a un'eclissi parziale del nostro satellite. Si chiama anche Luna piena del Raccolto ed è un fenomeno davvero emozionate da osservare, a patto naturalmente che il cielo sia sereno: potresti addirittura provare a convincere i tuoi genitori a svegliarvi tutti attorno alle 4:00 del mattino! Se invece non siete dell'idea di perdervi una notte di sonno, potete sempre riguardarvi l'intero spettacolo sui canali YouTube dell'INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica).

Ma cosa significa Superluna? Il nostro satellite ovviamente non può cambiare dimensione da un giorno all'altro, ma se lo guarderai in quella notte, o in quella precedente e quelle immediatamente successive, ti accorgerai che apparirà più grande e luminoso del solito. La ragione è che sta transitando molto vicino alla Terra.

La Superluna di settembre 2024: l'orario

La Luna piena si verificherà il 18 settembre 2024 e raggiungerà il suo picco massimo attorno alle 04:34 del mattino. Sempre più spesso viene chiamata anche Superluna, ma devi sapere che non si tratta di un termine scientifico. È più un'espressione di uso comune utilizzata per la prima volta da Richard Nolle nel 1979, per indicare una luna che raggiungeva almeno il 90% del suo massimo perigeo possibile.

Come forse già saprai, il perigeo è la posizione occupata dal satellite quando si trova nel punto della sua orbita più vicino alla Terra. Secondo la definizione di Nolle, affinché si possa parlare di Superluna, il centro del nostro satellite deve trovarsi a meno di 360.000 km di distanza dal centro della Terra.

La prossima Superluna si verificherà il 17 ottobre 2024 e sarà chiamata anche Luna piena del Cacciatore.

L'eclissi parziale di Luna

In contemporanea alla Luna piena di settembre 2024, si verificherà anche un'eclissi parziale: cosa significa? Prima di tutto, devi sapere che affinché questo fenomeno possa verificarsi, la Terra deve trovarsi tra il Sole e la Luna. In questo modo, il nostro pianeta illuminato dai raggi solari proietterà il suo cono d'ombra sulla superficie lunare. In base a quanto l'allineamento tra i tre corpi celesti è preciso, potremo assistere a un'eclissi totale, parziale o penombrale.

Durante un'eclissi totale di Luna, questa appare spesso di colore rosso sangue, ma non sarà questo il caso. Si verificherà piuttosto solo un parziale oscuramento del disco lunare che inizierà alle 02:40 del mattino e proseguirà fino alle 06:30 di mercoledì 18 settembre. L'eclissi parziale raggiungerà il suo picco massimo attorno alle 04:44 del mattino.

Perché si chiama Luna piena del Raccolto

Ma come mai quella del 18 settembre si chiamerà anche Luna piena del Raccolto? Di nuovo, non siamo di fronte a un termine scientifico, ma al nome che le è stato dato dai popoli nativi americani (quelli che erroneamente chiamiamo indiani d'America). Si riferisce alla luna piena più vicina all'equinozio d'autunno che quest'anno sarà il 22 settembre. Nella maggior parte dei casi quindi indica quella di settembre, ma ogni tre anni, la luna del Raccolto si verifica a ottobre.

In questo periodo dell'anno infatti iniziava il periodo del raccolto e la luna piena, grazie alla luce che emanava nel cielo, favoriva il lavoro nei campi anche durante la notte. A volte viene chiamata anche Luna del Mais, perché è uno dei principali cereali che venivano raccolti a settembre.

Come vedere la Superluna e l'eclissi parziale

Per vedere lo spettacolo della Superluna di settembre e dell'eclissi parziale è sufficiente alzare gli occhi al cielo in direzione della Luna nelle prime ore del mattino di mercoledì 18 settembre 2024. Dovrai però assicurarti di trovarti in un luogo senza troppo inquinamento luminoso, in modo da poter vedere per bene il nostro satellite illuminato dal sole e l'ombra proiettata dalla Terra. Non servono invece occhiali o protezioni speciali per guardarla, a differenza di quanto accade con l'eclissi di sole, ma può esserti d'aiuto un cannocchiale o un telescopio per vedere ancora meglio tutto quello che accade nel cielo.

Se invece non riuscirai ad alzarti nel pieno della notte, potrai comunque riguardare tutto qui:

FONTE: INAF;