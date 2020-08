Stampa

Dove si buttano le mascherine? Sembra scontato dire che mascherine e guanti non si buttano per terra ma, purtroppo, ne vendiamo tante abbandonate sui marciapiedi o per le strade.

Esistono però regole precise per buttare la mascherina in maniera corretta e cambiano a seconda dei casi.

Indicazioni per il corretto smaltimento delle mascherine

Sul sito dell'Istituto superiore di Sanità si trovano indicazioni su dove buttare correttamente correttamente in diversi casi.

In caso di quarantena obbligatoria o positività ai test COvid-19, bisogna buttare le mascherine e altri dispositivi di protezione monouso, come guanti, nei sacchetti dell'indifferenziata, mettendoli dentro un altro sacchetto ben chiuso. Nota bene: bisogna anche smettere di fare la raccolta differenziata e e buttare tutto nel sacco dell'indifferenziato, plastica compresa. In caso di negatività al test e nei casi di positività o negativitò non accertata, bisogna non solo buttare le mascherine nell'indifferenziata, ma anche fazzoletti e tovaglioli. A scuola troverai contenitori dedicati alla raccolta di mascherine e guanti monouso. Bisogna buttare le mascherine lì dentro avendo cura di non toccare il contenitore e lavarsi subito le mani prima di indossare una nuova mascherina. Per strada, al parco. Se la mascherina cade per terra inavvertitamente, o si rompe e la devi buttare, non usare i cestini pubblici; riponila in un sacchetto chiuso e conservala in tasca. La butterai a casa, nel sacchetto dell'indifferenziata.

Ditelo ai vostri amici: non si buttano le mascherine per terra.