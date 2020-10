Dodici frasi di Mafalda che tutti dovrebbero conoscere

Stampa

L'aspetto incredibile delle frasi di Mafalda, scritte nei suoi fumetti, è che sembrano più attuali adesso di quando sono state pensate dalla penna del suo creatore, il fumettista argentino Quino. Sono passati tanti anni (i vostri genitori erano ancora bambini), ma prova a leggere ora le frasi di Mafalda: non ti fanno pensare a ciò che vivi ogni giorno? Sembrano aforismi perfetti da prendere come esempio per vivere meglio le esperienze di ogni giorno.