Dinosauri: scoperto l’antenato del tirannosauro

Il tirannosauro, anzi il Tyrannosaurus rex, è il dinosauro carnivoro più famoso tra tutti e uno dei più grandi in assoluto. Questo gigantesco animale aveva denti lunghissimi, come un avambraccio, e una forza enorme. Poteva mangiare prede grandi come uno scuolabus!

Ha vissuto fino alla fino a quando un asteroide si schiantò nelle acque al largo dell’odierno Messico, scatenando un’estinzione che annientò oltre il 75% delle specie terrestri tra cui i dinosauri.

Una nuova specie di tirannosauro

Tuttavia, anche se sappiamo qualcosa sul T-rex, conosciamo relativamente poco sulla sua storia evolutiva. Ma un team di speleologi attraverso un fossile scoperto nel 2017 nel Montana, Stati Uniti, ha stabilito che sarebbe esistita un'altra specie di tirannosauro. Lo studio è stato pubblicato nel novembre scorso sulla rivista specializzata PeerJ.

Questa nuova scoperta permetterebbe di stabilire i collegamenti tra le diverse specie di tirannosauro, in particolare con il famoso T-Rex.

Non un solo tirannosauro

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il T-rex non è l'unico esemplare di tirannosauro che sia esistito. La scoperta del 2017 ha portato alla luce un piccolo pezzo di osso che si è rivelato essere la parte centrale di una narice di un tirannosauro.

Successivi scavi nel 2020 e nel 2021 hanno svelato un cranio e parte dello scheletro che si ritiene risalgano a circa 76,5 milioni di anni fa, appartenenti al periodo Cretaceo. Secondo i paleontologi è una specie appartenente a una famiglia di dinosauri che hanno chiamato Daspletosaurus wilsoni.

Un antenato del T-rex?

Secondo i ricercatori il Daspletosaurus wilsoni discendeva dal Daspletosaurus torosus e dal Daspletosaurus horneri, vissuti probabilmente tra 77 e 75 milioni di anni fa, come riporta la rivista Live Science.

Studiando l'anatomia di questa nuova specie, i ricercatori hanno confermato l’ipotesi che il Daspletosaurus potrebbe esse l'antenato del famoso T-rex. «Le tre specie di daspletosaurus appartengono alla famiglia Tyrannosauridae, che comprende nove generi, tra cui il Tyrannosaurus» spiega Live Science.