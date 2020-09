Dieci notizie interessanti sull’autunno

Stampa

Fino al 1500, la stagione dell’autunno veniva chiamata raccolto. La luna piena più vicina all'equinozio d'autunno, infatti, è la luna del raccolto: era il segnale per i contadini di procedere all'ultimo raccolto dell'anno.

2. Il primo e l’ultimo giorno di autunno si spostano di 24 ore ogni anno, perché l’orbita della terra non è perfetta.

3. Nessun film il cui titolo contiene la parola autunno ha mai vinto un Oscar. Le altre stagioni ne hanno vinto uno ciascuno. Primavera: The Virgin Spring (1960); Estate: Summer of '42 (1971); Inverno: The Lion in Winter (1968).

4. Nell’emisfero boreale (dove abitiamo noi), cioè a nord dell’equatore, con l’equinozio di settembre comincia l’autunno, ma a sud, nell'emisfero australe, invece inizia la primavera. L’inversione delle stagioni deriva dall’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre rispetto alla sua orbita.

5. I colori rossi e gialli delle foglie in autunno nelle altre stagioni si "nascondono" sotto la strato superficiale. La luce del sole aumenta le cellule vegetali della clorofilla, che regala alle foglie il colore verde. Ma in autunno la luce diminusce, e così anche la clorofilla, svelando i colori nascosti delle piante, tipicamente autunnali.

6. Una ricerca del 2013 ha rilevato che i colori dell'autunno oggi arrivano cinque giorni dopo rispetto a 23 anni fa. Secondo gli scienziati, i colori accesi dell'autunno sulle natura, come le foglie rosse, arancioni o gialle possano scomparire a causa, del riscaldamento globale. Le foglie cambiano colore anche a causa delle temperature in calo. Ma poiché queste rimangono sempre più alte anche in autunno, in futuro potrebbero ritardare le caratteristiche di questa stagione.

7. Le farfalle monarca migrano dall'America fino a zone più calde, come Messico e California. Viaggiando a velocità comprese tra 12 e 25 miglia all'ora, sono gli unici insetti che volano per 2.500 miglia per svernare in un clima più mite.

8. L'equinozio d'autunno, di solito, avviene il 22 o il 23 Settembre, ma nel 1931 ritardò fino al 24 Settembre. Accadrà ancora nel 2303.

9. Nella mitologia greca, l'autunno iniziò quando Persefone fu rapita da Ade, il re degli inferi. Per vendetta, la madre di Persefone, Demetra, che era dea del raccolto, fece morire tutti i raccolti sulla Terra fino a quando sua figlia fu liberata, segnando la primavera.

10. Autumn è tra i 100 nomi più diffusi per ragazze negli Stati Uniti.