Dieci curiosità sul sorriso

li occidentali quando sorridono usano tutti i muscoli del viso, non solo la bocca: allungano, per esempio gli occhi e alzano gli zigomi; gli orientali invece, muovono di più i muscoli facciali attorno agli occhi.

no studio svolto all'Università di Glasgow rivela che orientali e occidentali sorridono in modo diverso: g

Occorrono 62 muscoli per aggrottare le sopracciglia, ma solo 26 per sorridere!

on esistono due sorrisi uguali al mondo: la dentatura, la forma e il colore delle labbra, il viso e altri fattori rendono unico il sorriso.

Secondo lo psicologo Paul Ekman, ci sono diversi tipi di sorrisi (per alcuni sono ben 19): non si sorride solo quando si è felici, ma anche quando si è nervosi o quando si finge di essere "carini" per imbrogliare chi ci sta antipatico.