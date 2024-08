Dieci curiosità sul Festival del cinema di Venezia: dall’elefante nel manifesto ai film italiani premiati

Stampa

Il 28 agosto 2024 inizia l’81eima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, più conosciuta come Festival del cinema di Venezia. Come ogni anno, i palazzi del Lido che ospitano le proiezioni si riempiono di artisti, star, giornalisti e curiosi pronti a passare dieci giorni tra film, incontri e masterclass. Ma conosciamo davvero questo importantissimo festival cinematografico? Per immergersi al meglio nell’atmosfera della laguna ecco dieci curiosità sulla Mostra del Cinema di Venezia!

Il festival di cinema più antico del mondo

La Mostra del cinema di Venezia è la più antica manifestazione cinematografica al mondo: la sua prima edizione si tenne infatti tra il 6 e il 21 agosto 1932. Mentre gli altri due più importanti festival di cinema in Europa, quello di Cannes e quello di Berlino, nascono rispettivamente nel 1946 e nel 1953.

81 edizioni per 92 anni

Quella di quest’anno è l’81esima edizione ma dal 1932 a oggi sono passati ben 92 anni! Durante alcune annate sfortunate, infatti, la rassegna è stata sospesa a causa di motivi politici o di manifestazioni alternative. Ad oggi però il conto delle edizioni “ufficiali” arriva proprio a 81.

Un premio molto prestigioso: un leone

Il Leone d’oro è il più importante premio assegnato durante la Mostra: se lo aggiudica il film riconosciuto come migliore dalla Giuria internazionale. Deve il suo nome al leone di San Marco, simbolo della città di Venezia.

La Coppa Volpi

Nel contesto della competizione, il premio assegnato per la miglior interpretazione sia maschile che femminile è l’ambitissima Coppa Volpi. Il riconoscimento venne indetto alla terza edizione della rassegna, nel 1935, e deve il suo nome al presidente della Biennale e “papà” della Mostra del cinema, il conte Giuseppe Volpi.

Il Leone d’oro alla carriera

Nel 1971 venne introdotto il Leone d’oro alla carriera, i suoi primi destinatari furono il regista di western John Ford e l’attore del cinema muto Charlie Chaplin, interprete del celebre personaggio Charlot. Quest’anno riceveranno il premio l’attrice americana Sigourney Weaver, protagonista del cult degli anni ‘80 “Ghostbusters”, e Robert Weir, regista di “The Truman show”.

Gli italiani premiati

I film italiani ad aver vinto il Leone d’oro in tutta la storia della rassegna sono ben undici. L’ultimo premio è stato assegnato nel 2013 al documentario “Sacro GRA” del regista Gianfranco Rosi.

Quanti film!

I film che concorrono per aggiudicarsi il Leone d’oro sono 21 ma non saranno gli unici a essere proiettati: alla Mostra sono presenti infatti diverse sezioni, ufficiali e alternative: in dieci giorni al Lido verranno proiettati ben 140 film!

Madrine e padrini

A condurre le cerimonie di apertura e di chiusura del Festival, dal 2000, sono attrici e attori che rivestono il ruolo di madrine e padrini della Mostra. Quest’anno l’incarico di accogliere e salutare il pubblico e i film spetta all’attrice romana Sveva Alviti, famosa per il suo ruolo da protagonista nel film del 2016 “Dalida”.

Un elefante in laguna

Dal 2017 a firmare l’immagine del manifesto della Mostra internazionale d’arte cinematografica è l’illustratore e autore Lorenzo Mattotti. Quest’anno accompagna la rassegna la splendida figura di un elefante che attraversa la laguna veneziana: l’artista richiama alla memoria il Carnevale del 1981 durante il quale un elefante aveva attraversato le calli della città veneta.

L’81esima edizione

L’edizione della Mostra di quest’anno si terrà al Lido dal 28 agosto al 7 settembre 2024. La maggior parte delle proiezioni è aperta al pubblico ed è possibile acquistare i biglietti per le anteprime sul sito della Biennale di Venezia.

FONTE: labiennale.org