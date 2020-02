Darwin Day: il mondo celebra il teorizzatore dell’evoluzione

Stampa

Shutterstock

Se il giorno in cui compi gli anni tutto il mondo si ferma per festeggiarti, allora qualcosa di importante devi pur averlo fatto. È il caso di Charles Robert Darwin, lo scienziato britannico che ogni 12 febbraio viene celebrato nel Darwin Day!

LA FESTA DELLA RICERCA DEL SAPERE

Durante il Darwin Day si rende omaggio alle scoperte del naturalista che, nel libro Le Origini della Specie, espose la famosa teoria dell'evoluzione secondo la quale tutte le creature di questa Terra - uomo incluso - sarebbero frutto di millenni di cambiamenti fisici dovuti ad un progressivo adattamento all'ambiente circostante. E chi non si adatta? Scompare. È la famosa selezione naturale.

Il Darwin Day però non serve solo a ricordare ogni anno l'autore di questa rivoluzionaria concezione che pose l'uomo allo stesso livello degli altri animali, ma vuole celebrare anche l'atteggiamento intraprendente che il naturalista inglese ebbe confronti della conoscenza.

Per soddisfare la propria sete di scoperta infatti non solo Darwin s'imbarcò per spedizioni ai confini dal mondo - e allora non c'erano né la business class né le lussuose crociere moderne - ma ebbe il coraggio di indagare (e poi scardinare) un campo che per secoli era rimasto intoccabile e inalterato.

L'uomo che discende dalla scimmia? Per alcuni era pura follia; eppure Darwin e i suoi successori riuscirono a fornire prove così schiaccianti che ora l'evoluzione ci sembra una cosa quasi scontata.

È questo il bello della scienza!

In Italia la giornata internazionale dedicata a Darwin si festeggia dal 2003 e sono tantissime le iniziative per omaggiare lo studioso e il mondo della scienza in generale. Da Forlì a Pordenone, da Roma a Siena, tutte le città più importante celebrano il loro Darwin Day

A Milano poi, dal 12 al 13 febbraio, al Museo di Storia Naturale si parla di evoluzione ed estinzione con l'evento Il mondo senza. Il ruolo delle estinzioni nell’evoluzione, una due giorni d'incontri e conferenze per parlare del capolinea delle specie. Un tema, purtroppo, molto d'attualità...