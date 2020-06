Trasforma un palloncino in un pallone da calcio

Stampa

Questo video ti insegnerà a trasformare un palloncino in un pallone da calcio.

Ti sei mai chiesto perché le ruote delle biciclette hanno i raggi?

Certo, i raggi servono per mantenere fermo il cerchione della ruota, ma lo tengono anche in tensione, e quindi rigido, grazie a un principio fisico che viene chiamato schema a semi guscio.

La bicicletta infatti, nasconde tanta di quella fisica, che ne abbiamo scritto un articolo sul n. 198 di Focus Junior, in edicola dal 20 giugno.

Per capire quella parte di fisica che "comanda" le ruote della bici, però, puoi fare un esperimento molto divertente e che ti stupirà.

Se, infatti, "ricrei" i raggi della bici con del nastro adesivo su un palloncino, questo si trasformerà in un pallone da calcio.

Cosa serve:

palloncino

nastro adesivo

forbici

Come fare per trasformare un palloncino in un pallone

Gonfia il palloncino

Con delicatezza, disponi il nastro adesivo a metà del palloncino, facendogli fare un giro intero. Poi taglia il nastro. Fai la stessa cosa dall'altra parte, creando quindi, con il nastro adesivo, una croce sul palloncino.

Ora fai gli ultimi due giri, in diagonale, da una parte e dall'altra.

Attenzione: meglio usare un nastro adesivo sottile, perché più è largo, maggiore sarà il rischio che il palloncino vi scoppi dalle mani, come è capitato a noi nel video.

Ed ecco che il palloncino è diventato pesante come un pallone da calcio.

Fischio di inizio: comincia la partita!