Curiosità divertenti sui Simpson

Stampa

1. Dio e Gesù sono gli unici personaggi dei Simpson ad avere cinque dita per mano e per ogni piede. Tutti gli altri personaggi dei Simpson hanno tre dita e un pollice su ogni mano e quattro dita per ogni piede.

2. Il creatore dei Simpson Matt Groening ha colorato i personaggi di giallo per catturare l'attenzione degli spettatori. Homer Simpson è la voce per i navigatori satellitari più scaricata in America .

Clicca qui per vedere la scala mobile di Homer

3. A molti personaggi, Matt Groening ha dato come cognome i nomi dalle strade della città dove è nato: Lovejoy, Quimby, Fiandre, Kearney, Terwilliger e Burnside sono i nomi delle strade di Portland (Usa). Lui stesso dà la voce a Maggie Simpson, la piccola della famiglia. 4. La famosa attrice Elizabeth Taylor, nel 1992, ha fatto dire a Maggie la sua prima parola: "papà".

5. Il secondo nome del migliore amico di Bart , Milhouse Van Houten , è Mussolini.

6. Quando Maggie viene scansionata alla cassa del supermercato, nella sigla originale, il suo prezzo è 847,63 dollari, cioè il costo mensile per allevare un bambino calcolato nell'America del 1989.

7. L'ex cantante dei Beatles Paul McCartney e sua moglie Linda hanno accettato di apparire nell'episodio Lisa la vegetariana, a condizione che gli scrittori mantenessero Lisa vegetariana per il resto della serie.

8. La lunghezza della gag iniziale del divano dipende dal tempo di cui gli autori hanno bisogno per finire l'episodio: se l'episodio è corto la gag è più lunga e viceversa.

9. Homer, Marge, Lisa, Maggie e Patty sono stati chiamati come i genitori, le sorelle e la zia di Matt Groening.

Il nome Bart è stato scelto perché è un anagramma di " monello ": ossia brat .

10. Michael Jackson ha co-scritto e co-prodotto il singolo pop-rap cantato da Bart Simpson : Do the Bartman. Nel 1991, rimase in testa alle classifiche inglesi per tre settimane.

11. Nell'episodio: Chi ha sparato al signor Burns?, fu lanciato un concorso dove i fan dovevano indovinare chi avesse sparato. Nessuno diede la risposta corretta: Maggie Simpson .

12. La Fox possiede i diritti della serie The Simpsons fino al 2082.

13. L'indirizzo e-mail di Lisa è smartgirl63@yahoo.com , mentre ChunkyLover53@aol.com è quello di Homer

14. I fan che scrivono ottengono sempre risposte (automatiche, ma che vengono regolarmente cambiate).

Una di queste è:

Caro Nerd di Internet,

Hai raggiunto la posta elettrica di Homer Simpson. Io non sono qui per rispondere, in questo momento, quindi si prega di inviare una confezione da sei di Duff al 642 Evergreen Terrace, Springfield USA.

Homer.

Qual è il personaggio dei Simpson che vi assomiglia di più?