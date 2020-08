Crea una mascherina senza cuciture

Stampa

Ti spiego, grazie ai consigli della blogger Marica Mario, come realizzare una mascherina senza cuciture, dunque senza l’ausilio di aghi o macchine da cucire.

Così potrai creare una mascherina per te, per i tuoi amici e, perché no, anche per i tuoi parenti.

Cosa ti serve:

- Un taglio di stoffa di cotone, 19x35 cm (se realizzi una mascherina per un adulto, le

dimensioni sono 20x39 cm)

- Due nastri da 38 cm l’uno

- Squadra o righello

- Una matita

- Forbici dalla punta arrotondata (o fustellatrice, da far utilizzare a un adulto)

Come fare:

1) Con l'aiuto di una squadra o di un righello, misura i seguenti punti: 1,5 cm dal bordo,

poi 4 blocchi da 4 cm l'uno.

2) Piega il bordo verso l'interno, poi piega ancora portando i punti A e C verso il punto B.

Elimina le pieghe stirando bene con le mani il tessuto.

3) Ripeti la stessa operazione con l’altra parte della stoffa.

4) Gira la mascherina e crea un bordo di 1,5 cm per lato.

5) Utilizzando le forbici dalla punta arrotondata, fai quattro piccoli tagli per lato (in

alternativa, puoi far fare a un adulto quattro fori con una fustellatrice, come quella con

cui si forano le cinture).

6) Fai passare il nastro all’interno dei buchi. Indossa la mascherina per trovare la misura

giusta per te e fai infine un nodo per fissare le due estremità.

Bella la fashion mascherina senza cuciture, vero? Mandaci la tua: la pubblicheremo sul sito!