Cranberry: 10 cose che (forse) non sai sul mirtillo americano

Il cranberry o mirtillo rosso americano, come dice il nome, è una bacca di colore rosso acceso originaria del Nord degli Stati Uniti d’America. Oggi sono 5 gli Stati che per lo più producono questo frutto dalle molteplici proprietà ed utilizzi: il Wisconsin, il Massachusetts, il New Jersey, l’Oregon e lo Stato di Washington.

2 - Il mirtillo rosso viene chiamato anche cranberry. Il termine deriva dalle parole “crane” (cranio) e “berry” (frutto) per la somiglianza che la bacca assume nel periodo primaverile... proprio ad un teschio! Furono gli emigranti olandesi e tedeschi a dare questo nome nell’Ottocento.

3 - Per i nativi americani il mirtillo rosso, che chiamavano sasumuneash, era un frutto sacro e simbolo di pace. Gli indiani Wampanoag – che abitavano il sud-est dell’attuale Massachusetts – lo hanno usato per 12.000 anni: mangiavano le bacche fresche o essiccate per fare dei mix insieme a carne essiccata e grasso animale che potevano durare per diversi mesi. La tribù indiana dei Delaware utilizzava il cranberry anche per dipingere i propri corpi e i tappeti di un bel rosso vivo.

4 - Il mirtillo rosso è un ottimo alleato contro le infezioni, per esempio quelle che potrebbero essere causate da una ferita, ma soprattutto per le infezioni alle vie urinarie. Se avete mai avuto la cistite (infiammazione che vi fa scappare forte e molto spesso la pipì) sapete di che sto parlando perché è davvero fastidiosa! Oggi in commercio ci sono molti rimedi naturali proprio a base di bacche di cranberry.

5 - I benefici del cranberry sono molteplici: è un toccasana per cuore, occhi e pelle, combatte l’invecchiamento delle cellule, migliora la memoria, aiuta a prevenire influenze e raffreddori grazie all’alto contenuto di vitamina C. Anche i marinai che nei secoli scorsi viaggiavano tra Europa ed America lo utilizzavano per prevenire lo scorbuto (malattia causata dalla mancanza della vitamina C) dato che, nelle lunghe traversate oceaniche, non avevano a disposizione frutta e verdura fresche mentre potevano mangiare i mirtilli rossi anche essiccati.

6 - Nel Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving day) il mirtillo rosso ha un ruolo importante nella salsa (cranberry souce) d’accompagnamento del famoso tacchino farcito. Il cranberry è protagonista di molte ricette di cucina e in alcuni cocktail - come il Cosmopolitan - perché si adatta facilmente oltre ad essere piuttosto buono. Il suo sapore dolce si adatta a dessert, muffin, pane, salse, conserve e marmellate, macedonie, ripieni per piatti di carne e selvaggina.

7 - La coltivazione del mirtillo rosso è piuttosto singolare. Questo frutto cresce in viti basse in un letto di terreno argilloso e spesso i campi, detti bogs, sono ricavati da depositi glaciali. Verso la metà di luglio i petali dei boccioli primaverili cadono lasciando dei piccoli nodini grigi che, grazie al sole estivo, giungono a maturazione diventando rossi e maturi tra settembre ed ottobre.

8 - Il metodo di raccolta che maggiormente viene usato tra settembre ed ottobre è quello di allagare i campi! I bogs vengono riempiti d’acqua e le bacche si staccano e galleggiano. Per non consumare troppa acqua inutilmente, esistono dei canaletti per farla passare di campo in campo dopo la raccolta.

9 - Per ammirare i bogs di cranberry si possono addirittura fare dei tour: il più originale sull’antico treno, il Cape Train, nella regione del New England. Nel villaggio di Harvich, a Cape Cod, si trova anche un edificio del 1844 dedicato alla storia del mirtillo rosso americano.

10 - Un noto gruppo musicale irlandese degli anni Novanta si è battezzato The Cranberries. Il loro rock dalle note celtiche e la singolare voce della cantante Dolores O’ Riordan ha fatto sì che vendessero oltre 40 milioni di album nel mondo.

