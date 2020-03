Stampa

Quando finirà la pandemia? E il Covid-19 ? Quando potremo uscire di nuovo? Siamo stufi di stare chiusi in casa, non ce la facciamo più! Sono le grida di aiuto dei lettori di Focus Junior, a cui noi rispondiamo come possiamo, e cioè su due fronti:

Scriveteci sui social o via mail a focusjunior@focusjunior.it

In questo video Roberta Villa, giornalista scientifica, risponde alle domande più frequenti che arrivano in redazione.

Quando finirà la pandemia? E il covid-19? Per la pandemia, nessuno lo sa ancora con certezza: ci vorrà però almeno tutto aprile per vedere miglioramenti consistenti.

Per il Covid-19, non scomparirà del tutto, quando l'emergenza finirà: è probabile che dovremo imparare a conviverci, trovando cure e vaccini.

Quando potrò uscire? Sono stufooooo! E' veramente importante non uscire: è quello che fa la differenza, il nostro comportamento aiuta i medici e gli infermieri a curare i malati. Resisti, dài!

Ma mio nonno si sente solo! Chiamalo, raccontagli la tua giornata, tienigli compagnia, insegnali ad usare le videochat. Avete la fortuna di poter usare le tecnologie: servono anche per parlare ai vostri nonni. Non andare a trovarli: loro sono da proteggere.

Mi sono finiti i pennarelli e mio papà dice che il supermercato non può più venderli! Farò un appello al Ministro per far tornare i pennarelli, promesso!