Cos’è il Footgolf: metà calcio, metà golf

Stampa

Shutterstock

Quando si ha fantasia, si può creare qualcosa di nuovo partendo da ciò che già esiste. Ad esempio si possono creare nuovi sport mescolando quelli che conosciamo; avete mai visto i calciatori professionisti che si allenano giocando a calcio-tennis? Un campo piccolo, una rete e i giocatori che devono calciare la palla oltre la rete stessa. Di esempi di questo tipo ce ne sono diversi. Una delle invenzioni più nuove è il footgolf, uno sport che nonostante la sua giovanissima età viene già praticato in tutto il mondo, con tanto di federazioni nazionali, campionati mondiali e quant’altro.

LE REGOLE DELL FOOTGOLF

Ma cos’è il footgolf? Forse lo avrete già capito: è un misto tra il calcio e il golf. I giocatori calciano un pallone regolamentare, e a suon di calci devono arrivare a farlo cadere in una buca contrassegnata da una bandierina. L’obiettivo è quello di essere più precisi possibile, effettuando pochi calci per mettere il pallone in buca. Si tratta di uno sport individuale giocato su 9 o su 18 buche, come nel golf. Il campo usato è quello da golf, con delle buche ovviamente molto più grandi per farci entrare il pallone da calcio.

La maggior parte delle regole sono quelle del golf, così come i termini usati: green, par, putt, eccetera. Il primo tiro viene effettuato da una zona chiamata tee area, e il giocatore deve ben calibrare il calcio, la sua potenza, la traiettoria e la precisione, oltre che l’effetto del vento, anche perché il pallone, per arrivare al green, ossia l’area in cui si trova la buca, deve superare vari ostacoli: i bunkers, vale a dire delle zone sabbiose; gli alberi; i laghetti e i ruscelli d’acqua.

Si può giocare in due modalità: stroke play e match play. La prima delle due rappresenta un torneo con molti partecipanti in cui vince il giocatore che ha effettuato meno tiri per compiere il percorso da 9, 18 o più buche. La modalità match paly, invece, un giocatore o una coppia affronta un altro giocatore o coppia in un numero prestabilito di buche.

Per giocare a footgolf, si deve indossare un abbigliamento specifico. Innanzitutto le scarpe, che devono essere da calcio a 5 (o calcetto); una polo con il colletto; bermuda o gonna per le donne; calzettoni al ginocchio; berretto. Se c’è pioggia o freddo, sono permessi felpe e k-way.

QUANDO E DOVE È NATO IL FOOTGOLF?

Il footgolf è nato grazie all’olandese Michael Jansen nel 2009. Egli organizzò il primo torneo di footgolf, al quale parteciparono anche alcuni grandi ex calciatori. I Paesi in cui esiste il maggior numero di giocatori al mondo sono gli Stati Uniti e l’Argentina. Ma i Paesi in cui esiste una federazione nazionale di footgolf, attualmente, sono oltre 50 e comprendono tutti e cinque i Continenti. La FIFG è l’ente internazionale di riferimento: organizza 21 tornei internazionali.

IL FOOTGOLF IN ITALIA

In Italia il primo torneo di footgolf si è svolto nel maggio del 2013, organizzato dall’AIFG (Associazione italiana footgolf). Da quel momento l’attività è sempre andata crescendo, tanto da alcuni anni il nostro Paese organizza ben 21 tornei validi per il World Tour (il Circuito Mondiale) e uno dei 6 Major internazionali (i Major sono i tornei più importanti al mondo). Il nuovo presidente della Federazione Italiana Footgolf, eletto nel 2020, è Diego Fuser, ex calciatore della Lazio, del Parma e della Nazionale italiana. Tra i praticanti ci sono molti ex nazionali italiani di calcio, e nel 2016 il titolo italiano over 45 è stato vinto dall’ex giocatore della Lazio Paolo Di Canio.

DOVE GIOCARLO IN ITALIA

In Italia il footgolf può essere giocato in dieci regioni: Lombardia, Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Campania, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Puglia.

Attualmente, i migliori cinque giocatori italiani sono, in ordine:

Andrea Piscopo

Filippo Rossini

Marco Panero

Gianluca Bortolin

Fabio Mazzer.

Le squadre che si sono spartite tutti i titoli nazionali (dal 2014 al 2020) sono il Footgolf Motta e il Footgolf Treviso. Il primo Footgolf Park, parco interamente dedicato alla pratica di questo sport, è stato recentemente inaugurato a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. Ha una superficie di 8 ettari, con due campi: uno da 18 buche e uno da 9.

I CAMPIONATI DEL MONDO

La prima Coppa del Mondo si è disputata a Budapest, in Ungheria, nel giugno 2012. In quell’occasione c’erano 80 giocatori di otto nazioni diverse (Italia, Ungheria, Argentina, Belgio, Grecia, Paesi Bassi, Messico e Stati Uniti). Il primo campione del mondo fu il giocatore di casa Béla Lengyel.

Quattro anni dopo, nel 2016, il Mondiale fu disputato in Argentina, con molti più giocatori e molte più nazioni rappresentate. L’Italia vi ha partecipato con ben 16 atleti. Nel Mondiale a squadre, l’Italia è stata eliminata all’ultima buca, nei quarti di finale, dall’Inghilterra; il campionato è stato vinto dagli Stati Uniti, che hanno sconfitto in finale l’Argentina. Nel Mondiale individuale, la medaglia d’oro è andata al giocatore di casa Cristian Otero.

Nel 2018, a Marrakech (Marocco) si è disputata la terza edizione del Mondiale, che ha visto laurearsi campione l’argentino Matias Perrone, mentre il Mondiale nella categoria Senior è andato all’italiano Stefano Grigolo. Nella gara a squadre maschile ha vinto la Francia, mentre nella gara individuale femminile la Coppa del Mondo è andata all’inglese Sophie Brown.