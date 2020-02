Coronavirus: cosa fare per proteggersi ed evitare il panico

Stampa

Alla fine il temuto coronavirus COVID-19 è arrivato anche in Italia, con il conteggio di persone infette che continua a salire di giorno in giorno. Il numero complessivo è infatti attestato a 132 casi riconosciuti (Corriere della Sera, aggiornato alle 16.33 del 23/2/2020) e tre vittime, due ammalatisi in Italia e uno contagiato sulla nave Diamond.

Le aree maggiormente colpite sono, per ora, la Lombardia - in particolare la zona del Lodigiano - e il Veneto, nei dintorni della provincia di Padova. In entrambe le regioni sono state sospese a scopo precauzionale tutte le attività scolastiche (chiuse le aule in ogni ordine e grado, dalle scuole materne alle università) e gran parte degli eventi di aggregazione, come manifestazioni sportive o gli stessi festeggiamenti del Carnevale.

Ovviamente è inevitabile che tutte queste notizie portino a preoccuparci per la nostra salute e quella dei nostri cari, ma è altrettanto vero che in situazioni del genere la cosa migliore da fare è non farsi prendere dal panico e agire con razionalità, usando il cervello.

QUANTO È SERIA LA QUESTIONE?

Il coronavirus che sta impazzando in questi mesi non è affatto da sottovalutare perché l'agente patogeno sa diffondersi rapidamente.

Come ha ricordato il noto virologo Roberto Burioni infatti, la pericolosità risiede nella «contagiosità degli asintomatici» ossia nella capacità del virus di trasmettersi da persona a persona anche quando il paziente infetto non ha ancora sviluppato i sintomi della malattia. Questo ovviamente rende più difficile capire chi ha già contratto il virus e chi no, poiché apparentemente il contagiato sta ancora bene.

Da qui la necessità d'isolare le zone con la maggiore concentrazione di casi accertati e mettere in quarantena gli ammalati.

Un'altro elemento che non può farci felici è il fatto che per debellare completamente il coronavirus serva un vaccino apposito e al momento, sebbene si stia lavorando alacremente nei laboratori di tutto il mondo, non ne abbiamo ancora sviluppato uno.

Servirà ancora del tempo perché un vaccino, per essere efficace, deve passare una lunga serie di test. Ma alla fine arriverà.

MA ALLORA SIAMO PROSSIMI ALLA FINE DEL MONDO?

Diciamolo subito: NO. Come già affermato, la situazione è delicata, ma non siamo di fronte alla peste nera che nel Medioevo dimezzò la popolazione europea.

Il COVID-19 è un virus molto aggressivo e che può causare polmonite acute che, in certi casi, conducono anche al decesso, ma ciò non fa di lui un virus "killer" senza precedenti.

Le complicanze respiratorie infatti sono conseguenze abbastanza comuni di agenti patogeni di questo tipo e colpiscono soprattutto soggetti anziani o che presentano già altre patologie: basti pensare che tutti e tre i decessi di questi giorni hanno riguardato persone ultrasettantenni e che, al momento, le statistiche di morti causate dal coronavirus sono paragonabili a quelle della comune influenza (fonte: InfluNet).

«La letalità di questa malattia è bassissima. È confrontabile, anzi inferiore, a quella dell'influenza - ha detto ai microfoni di Sky TG24 Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore all'Università Statale di Milano - È una malattia che rientra nelle cosiddette infezioni respiratorie acute che fanno da corollario all'influenza in ogni inverno».

Quindi è giusto stare attenti per contenere il contagio, ma non bisogna farsi prendere dal panico.

A rincarare la dose ci ha poi pensato anche Maria Rita Gismondo, il direttore responsabile di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze del laboratorio dell’Ospedale Sacco di Milano, la prima struttura italiana trovatasi a gestire l'emergenza coronavirus e che da giorni analizza centinaia di campioni di possibili casi positivi al contagio.

«Leggete! Non è pandemia! Durante la scorsa settimana la mortalità per influenza è stata di 217 decessi al giorno! Per Coronavirus 1!!!» si è sfogata il medico, invitando anche i media ad abbassare i toni per evitare che «un’infezione appena più seria di un’influenza» venga scambiata per una pandemia.



I BAMBINI? I PIÙ SICURI

Dai dati in nostro possesso, una cosa si può dire con certezza: benché nessuno sia immune dal virus, i bambini sono più resistenti all'aggressione di questo microbo. In Cina infatti, dove la situazione è più grave, i bambini al di sotto dei 9 anni rappresentano solo lo 0,9 dei contagiati e nessuno di loro, per fortuna, è morto. Tra i 10 e i 12 anni, la percentuale tra i contagiati sale di poco: l'1,2 (fonte: Corriere della Sera).

QUALI PRECAUZIONI PRENDERE?

Per evitare di contrarre il coronavirus la prima cosa da fare è, ovviamente, evitare il contatto con chi si è già ammalato ma come abbiamo visto non sempre i sintomi sono evidenti e dunque occorre prendere qualche precauzione.

A questo riguardo il Ministero della Pubblica Istruzione ha diffuso un agevole decalogo contenente dieci accorgimenti che possono alzare di molto la probabilità di non essere contagiati. Vi riproponiamo i punti salienti:

1 - Lavati spesso le mani

2 - Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3 - Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4 -Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5 - Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che non siano stati prescritti dal medico

6 - Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

7 - Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

8 - I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

9 - Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

10 - Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

NUMERI UTILI

Come ricordato dal Ministero, chiunque presentassi sintomi riconducibili al coronavirus non deve presentarsi al Pronto Soccorso ma segnalare la propria condizione contattando uno dei numeri attivati proprio per gestire l'emergenza.

Per la Lombardia:

Chiamare l'800.89.45.45 o il numero generale del 112 o il 1500

Per il Veneto:

Chiamare l'800.46.23.40 o il 1500 o il 118

FONTE: Ministero della Salute