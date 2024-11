COP29: “global warming”, “zero netto”… che cosa vogliono dire queste parole?

Stampa

Shutterstock

COP29 probabilmente ne sentirai parlare molto, e anche se sei curioso di capire di più sui cambiamenti climatici, il linguaggio tecnico può risultare complicato. Ecco una guida per comprendere meglio alcuni dei termini di questa conferenza.

COP29: che cosa significa?

COP è l’acronimo di Conference of the Parties (Conferenza delle Parti), e si riferisce a un grande incontro internazionale in cui circa 200 nazioni, firmatarie della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), si riuniscono per discutere azioni contro il riscaldamento globale. Questo trattato, nato nel 1992, impegna i Paesi a evitare "cambiamenti climatici pericolosi". Il primo incontro ufficiale si è tenuto nel 1995 e quello di quest'anno è il 29°, perciò prende il nome COP29.

Obiettivo di 1,5 gradi

Uno dei temi più importanti è il limite di riscaldamento globale fissato a 1,5°C, rispetto ai livelli preindustriali. Gli scienziati spiegano che oltrepassare questo limite potrebbe portare a impatti climatici devastanti. Già oggi la temperatura globale è aumentata di circa 1°C, e l'impegno è fermare questa crescita prima che sia troppo tardi.

Impronta di carbonio e carbonio neutro

L'impronta di carbonio rappresenta la quantità di carbonio che un individuo, o un gruppo di persone, emette in un certo periodo. Le attività quotidiane come spostarsi in auto, influenzano l'impronta. Anche i prodotti hanno un'impronta, determinata dalla CO2 emessa durante la loro produzione.

Essere “carbonio neutro” significa invece che le emissioni di CO2 sono bilanciate da assorbimenti equivalenti, cioè la quantità di anidride carbonica (CO2) che rilascia nell'atmosfera è uguale a quella che viene prelevata. Molti Paesi lavorano per ridurre e compensare le proprie emissioni di carbonio, contribuendo così alla lotta contro il cambiamento climatico.

Cambiamento climatico ed emissioni

Quando parliamo di cambiamenti climatici, parliamo di variazioni globali della temperatura media della Terra. La temperatura media della Terra si muove naturalmente, ma è aumentata più rapidamente del solito. Questo cambiamento ha un impatto sull'ambiente.

Il ciclo di retroazione

Un concetto chiave è il “ciclo di retroazione”: quando le temperature aumentano, i cambiamenti nell'ambiente ne accelerano ulteriormente la crescita. Ad esempio, il ghiaccio artico, riflettendo la luce solare, contribuisce a mantenere fresco il pianeta. Quando però il ghiaccio si scioglie, il mare assorbe più calore, accelerando il processo di scioglimento e riscaldamento.

Combustibili fossili e geoingegneria

I combustibili fossili come petrolio, carbone e gas, rappresentano una delle principali fonti di energia, ma la loro combustione produce emissioni dannose per il clima e l'ambiente. Per contrastare questi effetti, alcuni propongono soluzioni come la geoingegneria, ovvero l'uso di tecnologie avanzate per mitigare il cambiamento climatico. Tuttavia, altri ritengono che siano necessarie anche scelte quotidiane più sostenibili.

Riscaldamento globale e gas a effetto serra

Il riscaldamento globale indica l'aumento delle temperature medie del pianeta, un fenomeno che gli scienziati attribuiscono in larga parte alle attività umane. Tra le cause principali ci sono i gas serra, come la CO2 e il metano, che intrappolano il calore nell'atmosfera.

IPCC e obiettivo zero netto

L'IPCC, (Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici) è un organismo che studia gli impatti del cambiamento climatico e fornisce dati scientifici ai leader mondiali. Un concetto discusso dall'IPCC è lo “zero netto”, che rappresenta l'equilibrio tra le emissioni prodotte e quelle rimosse dall'atmosfera. Per raggiungere lo zero netto, si ricorre a pratiche come la riforestazione e tecnologie per catturare la CO2.

Energia rinnovabile

L'energia rinnovabile, come quella solare, eolica e idroelettrica, proviene da fonti che non si esauriscono. A differenza dei combustibili fossili, l'energia rinnovabile ha un impatto minimo sul clima, ed è essenziale per un futuro più sostenibile.

Tutti i Paesi sono colpiti allo stesso modo?

Sebbene il cambiamento climatico interessi tutti, alcuni Paesi ne subiscono maggiormente le conseguenze. Le inondazioni in Pakistan, la siccità in Somalia e gli uragani in Guatemala colpiscono aree che, pur contribuendo poco alle emissioni globali, pagano un prezzo elevato. Le isole del Pacifico rischiano addirittura di scomparire a causa dell'innalzamento del livello del mare. Paesi ricchi e più responsabili delle emissioni, come gli Stati Uniti, l'Europa e la Cina, si sono quindi impegnati a sostenere economicamente le nazioni più vulnerabili e a ridurre rapidamente le loro emissioni.

La COP29 rappresenta un'occasione per definire nuove azioni contro il cambiamento climatico e ridurre le disuguaglianze. Il futuro del pianeta è nelle mani di tutte le nazioni coinvolte.