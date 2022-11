COP27 i termini scientifici spiegati ai ragazzi

Stampa

Getty Images

I termini scientifici sono spesso incomprensibili e allora vediamo che cosa vuol dire il linguaggio usato dagli scienziati e dai leader mondiali usati alla COP27.

COP27

Cominciamo dall’acronimo COP, Conference Of the Parties, ovvero Conferenza delle parti, è un grande incontro che coinvolge i leader mondiali e quest’anno si sta svolge in Egitto. Saranno circa 25.000 i delegati che parteciperanno per discutere il cambiamento climatico e come combatterlo.

Istituita dall'ONU, la COP1 si è svolta nel 1995 a Berlino questa è la 27ª ecco perché si chiama COP27.

1,5 gradi

La temperatura del pianeta sta diventando più calda. Gli scienziati continuano ad affermare che dobbiamo impedire che l'aumento superi 1,5°C.

La temperatura media nel 2022 è di circa 1,15 gradi Celsius sopra i livelli pre-industriali (cioè la temperatura media del periodo 1850-1900). Lo rivela il rapporto “Stato del clima globale nel 2022” dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo).

Si riferisce alla quantità di carbonio emessa in un certo periodo di tempo, ad esempio, la tua impronta di carbonio è maggiore se ti sposti in macchina anziché a piedi o in bicicletta. L'impronta ecologica è un valore che calcola in base a quante risorse naturali l’uomo ha bisogno e le confronta con la capacità della Terra di rigenerare quelle risorse.

Puoi immaginarla come l’orma di un grande "piedone" sulla sabbia bagnata: il segno del nostro passaggio sul mondo.

Anche i prodotti che consumiamo possono avere un'impronta e si calcola in base alla quantità di carbonio emessa quando vengono realizzati.

Emissioni zero

Se qualcosa è a zero emissioni di carbonio, significa che la quantità di anidride carbonica (CO2) che rilascia nell'atmosfera è la stessa quantità che elimina. L'anidride carbonica è una delle principali cause del cambiamento climatico.

Cambiamento climatico

Il clima è un modello meteorologico basato su un lungo periodo di tempo. Ad esempio, il clima in Italia ha inverni miti ed estati calde e secche.

Con il cambiamento climatico succede che questi modelli iniziano a essere diversi e vediamo emergere modelli meteorologici estremi a cui non siamo abituati, come ondate di caldo o lunghi periodi di forti piogge.

Emissioni

Le emissioni sono qualsiasi tipo di gas che contribuisca al riscaldamento globale, per esempio la CO2.

Possono essere emissioni minori come quelle dei motori delle automobili, oppure possono essere più grandi, come quelle delle centrali elettriche a carbone.

Ciclo di feedback

In un ciclo di feedback, l'aumento delle temperature della Terra cambia le dinamiche che influenzano la rapidità con cui il pianeta si riscalda.

A volte questi cambiamenti fanno aumentare le temperature più velocemente e questo è chiamato un "ciclo di feedback positivo".

Un esempio è il ghiaccio del mare nell'Artico. Una conseguenza del ritiro dei ghiacci è il rilascio del metano, un gas il cui impatto su un periodo di 100 anni è 34 volte superiore a quello della CO2. Nel permafrost, lo strato di terreno permanentemente ghiacciato, ci sono depositi naturali di carbonio. Man mano che la temperatura terrestre aumenta, il permafrost che si trova sui fondali marini si scioglie e sale in superficie contribuendo appunto a rilasciare gas nell'atmosfera.

Geoingegneria o ingegneria climatica

La geoingegneria è l'insieme delle tecnologie che vengono proposte per tentare di contrastare a livello mondiale le cause o gli effetti dei cambiamenti climatici e in particolare del riscaldamento globale. Alcuni pensano che queste tecnologie siano efficaci per affrontare il cambiamento climatico, altri pensano che sia più utile e importante cambiare i nostri comportamenti, come per esempio prendere meno aerei.

Il riscaldamento globale

Consiste nell'aumento della temperatura media del pianeta. Gli scienziati affermano che l’uomo sia la causa principale di questo effetto.

Gas serra

I gas serra sono i gas responsabili del riscaldamento globale. I principali sono anidride carbonica, metano, protossido di azoto e CFC (clorofluorocarburi).

IPCC

Questa sigla sta per Intergovernmental Panel on Climate Change (Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici). È un gruppo costituito dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione meteorologica mondiale. Il suo ruolo è quello di analizzare la ricerca scientifica sui cambiamenti climatici.

"Netto Zero 2050" alla COP27

È il raggiungimento a livello globale dell’equilibrio tra emissioni di gas serra di natura umana e gli sforzi dell’uomo per eliminare il carbonio dall’atmosfera e al contempo del tutto le emissioni di CO2 antropogeniche, cioè che deriva da attività umane.

Ciò significa che le emissioni prodotte da abitazioni, trasporti, agricoltura e industria devono essere ridotte o bilanciate rimuovendo la stessa quantità di emissioni dall'atmosfera. Questo di solito si verifica piantando alberi, che assorbono il carbonio, o utilizzando la tecnologia per assorbire l'anidride carbonica dall'atmosfera.

Energia rinnovabile

Si tratta di energia che deriva da una fonte che non si esaurisce quando viene utilizzata. Esempi comuni di energia rinnovabile sono l'eolico, il solare (dal sole) e l'acqua (energia idroelettrica). Un tema della COP27

Cambiamento climatico irreversibile COP27

Gli scienziati sono preoccupati per il ritmo in cui continua a cambiare il nostro clima e se dovesse andare avanti così, alla fine si raggiungerà un "punto di svolta", dopo il quale sarà difficile fermare o invertire gli effetti del cambiamento climatico.

L'IPCC ha stimato che se tutti gli obiettivi vengono raggiunti, le emissioni globali aumenteranno comunque del 10,6% entro il 2030 rispetto al 2010.

Ma comunque devono diminuire del 45% entro il 2030 per mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5°C.

I leader internazionali alla conferenza COP27 discuteranno su come intendono raggiungere questi obiettivi.