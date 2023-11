COP 28: tutto ciò che c’è da sapere sulla conferenza Onu per il clima 2023

Stampa

getty images

Il vertice Onu sul clima, conosciuto anche come Conferenza delle parti (COP) e che quest'anno è alla 28ma edizione, avrà luogo a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dal 30 novembre al 12 dicembre. È un appuntamento che si tiene ogni anno (nel 2022 si era svolta a Sharm el Sheikh, in Egitto) al quale partecipano i grandi della Terra, tutti impegnati nella lotta ai cambiamenti climatici.

Chi e perché organizza questo appuntamento?

La Conferenza delle Parti viene organizzata dai paesi che hanno aderito al trattato internazionale chiamato Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che è stato stipulato al Summit della Terra in Brasile nel 1992. Il suo scopo è affrontare gli impatti negativi che le attività dell'uomo hanno sull’ambiente, in particolare le emissioni di gas serra. Nell’ambito dell’UNFCCC, tutti i firmatari (che attualmente includono i 193 Stati membri delle Nazioni Unite) si riuniscono ogni anno in occasione di una COP per discutere gli sforzi per combattere e adattarsi ai cambiamenti climatici.

Perché la COP 28 si terrà a Dubai?

I membri delle Nazioni Unite sono divisi cinque gruppi regionali, che si alternano per ospitare la COP: quest’anno il compito spettava al gruppo Asia-Pacifico, che ha scelto gli Emirati Arabi Uniti come paese ospitante. L'evento si svolgerà quindi all’Expo City di Dubai.

Chi saranno i protagonisti della COP 28?

Alla COP 28 di Dubai parteciperanno oltre 70 mila delegati, tra cui centinaia di leader mondiali, come il primo ministro britannico Rishi Sunak e il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, e alti funzionari governativi. Per la prima volta ci saranno anche il re del Regno Unito Carlo III e Papa Francesco, che più di una volta ha denunciato la sua preoccupazione per i cambiamenti climatici.

Quali saranno i temi della COP 28?

Il primo tema della COP 28 sarà il Global Stocktake (bilancio globale), cioè il meccanismo previsto dall’Accordo di Parigi che invita i paesi a valutare ogni 5 anni i progressi compiuti e quanto ancora c’è da fare per il raggiungimento degli obiettivi. I risultati preliminari del bilancio globale, che sono stati pubblicati a settembre, non erano positivi: nei prossimi cinque anni, infatti, saranno necessarie azioni molto più forti per evitare di superare la soglia di 1,5°C di riscaldamento prevista dall'Accordo. Altri importanti punti all’ordine del giorno della COP28 riguarderanno il modo in cui verrà finanziato e gestito il fondo di compensazione per i paesi più colpiti dal cambiamento climatico, e l’eliminazione graduale dei combustibili fossili.