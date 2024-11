Convegno a Roma: ragazzi in crisi? Serve un’alleanza tra scuola, famiglie e terzo settore

Stampa

Barbara Francesconi

Ragazzi in crisi, a rischio dipendenza da videogiochi e cibo spazzatura, spesso cresciuti in famiglie povere e in quartieri degradati, in preda alle crisi d’ansia e al malessere psicologico. A volte hanno abbandonato la scuola prima di ottenere il diploma. Eppure sono ancora fiduciosi nel loro futuro, spesso impegnati nel volontariato, in grado di battersi per quello in cui credono.

É una fotografia con luci e ombre quella che ritrae i giovani di oggi, che non possono essere ridotti a sola emergenza. Per aiutarli anche la scuola deve fare la sua parte ma gli insegnanti non possono affrontare tutto questo da soli. Bisogna costruire un’alleanza forte tra scuola, terzo settore e famiglie per creare un porto sicuro dove i giovani possano riconoscere e sviluppare i loro talenti e le loro aspirazioni.

Questo il tema dell’incontro “Scuola: educare non solo istruire” organizzato dalla onlus “Con i bambini” per martedì 19 novembre, dalle ore 17, presso l’Università Gregoriana, piazza della Pilotta. Media partner: Focus Scuola e Focus Junior.

Si confronteranno due grandi esperti del mondo della scuola e del settore educativo: Marco Rossi-Doria, presidente della onlus Con i bambini, ex maestro di strada e sottosegretario dei governi Monti e Letta e lo psicopedagogista scolastico Stefano Rossi, autori di diversi libri per genitori e insegnanti. Inoltre porteranno le loro esperienze sul campo il superprof Carlo Mazzone (tra i finalisti del Global Teacher Prize del 2020) e Giovanni Cogliandro, dirigente scolastico e docente di filosofia che parleranno tra l’altro di nuove tecnologie, outdoor education e di materie Stem, nonché gli educatori Tiziana Giordano del Cesie e Adriano Rossi del Cies le loro esperienze nel terzo settore di educazione personalizzata e ispirata alla pedagogia del desiderio.

L’incontro è gratuito ed è per insegnanti, educatori, genitori e tutti coloro che si interssano al mondo dell’educazione. Iscrizioni:

https://www.eventbrite.it/e/scuola-educare-non-solo-istruire-tickets-1056464266059?aff=oddtdtcreator