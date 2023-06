Stampa

Shutterstock

Tra i temi che appassionano di più bambini e bambine c’è sicuramente la natura: la natura che ci circonda, il ciclo delle stagioni, gli alberi del cortile che cambiano, ma anche la vita degli animali domestici, di quelli selvatici, degli insetti, i cambiamenti climatici… La storia, invece, coinvolge un pochino meno, vero? Se vuoi che la tua classe si appassioni alla storia italiana con uno sguardo scientifico, ecco il consiglio di lettura che fa per te: Verde come l’Italia – Cento anni di storia del nostro Paese attraverso i cambiamenti della natura, del famoso entomologo e scrittore Gianumberto Accinelli, edito da Il Battello a Vapore.

Spiegare la Storia grazie alla natura

L’incredibile lavoro svolto da Gianumberto Accinelli, famoso per i suoi video di divulgazione, le sue presenze in radio e i suoi tanti libri, permette di affrontare in classe la storia recente dell’Italia attraverso quel che è successo alla natura. La battaglia del grano, l’arrivo di insetti “alieni” portati, senza volerlo, dagli americani, l’inquinamento dovuto al progresso industriale, la deforestazione, il ritorno di lupi e altri animali selvatici, fino ad arrivare ai cambiamenti climatici e alla necessità di “fare un passo indietro” per salvaguardare il territorio: Accinelli racconta questo e molto altro in Verde come l’Italia – Cento anni di storia del nostro Paese attraverso i cambiamenti della natura, ripercorrendo un secolo che ha modificato la fisionomia della nostra terra in maniera incredibile.

Non solo storia: anche scienze, educazione civica e geografia

Il libro di Accinelli è un ottimo spunto da cui partire per affrontare diverse materie in classe. Nell’ora di scienze, per parlare di come i cambiamenti climatici hanno influenzato le coltivazioni, per esempio. Oppure a storia, per spiegare come la rivoluzione industriale e poi la globalizzazione abbiano avuto delle conseguenze sul modo in cui viviamo il territorio. O ancora, può rappresentare la base per una lezione di educazione civica, in cui affrontare il tema del rispetto dell’ambiente, l’uso dei trasporti pubblici, della bici, e molto altro.

Quando e perché leggere Verde come l’Italia

Questo libro è adatto dalla quinta elementare e ideale per ragazze e ragazzi della secondaria di primo grado. Puoi proporre ai tuoi alunni di annotarsi alcuni argomenti per poi esporre il proprio punto di vista e offrire qualche soluzione o miglioramento. Gianumberto Accinelli è una voce autorevole nel campo della divulgazione ed è uno dei massimi esperti in Italia: è probabile che i tuoi alunni e le tue alunne lo conoscano già. Sarà facile, quindi, farli appassionare alla lettura e creare discussioni arricchenti in classe!

Verde come l’Italia – Cento anni di storia del nostro Paese attraverso i cambiamenti della natura è un libro che parla di natura, sì, ma anche di storia e di attualità. Per parlare con la propria classe di temi importanti e capire meglio perché, nell’ultimo secolo, il territorio del nostro paese è cambiato così tanto.