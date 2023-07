Consigli di lettura per le vacanze

Stampa

Piccoli esploratori a Venezia

Testi di Maria Cristina Ferrari e illustrazioni di Giulia Nava

Ed. 24ore cultura kids

Genere: guida turistica

Una guida particolare per giovani esploratori: ogni capitolo racconta una zona diversa di Venezia (Ponte di Rialto, Peggy Guggenheim Collection, Punta della Dogana all’Arsenale, la Giudecca, le isole di Murano, Burano e Torcello) e ne svela i segreti attraverso disegni e box dedicati ad aneddoti, leggende, personaggi famosi e artisti che hanno contribuito alla storia della città.

Comprende grazie anche giochi, quiz e una parte dove segnare e incollare ricordi di viaggio.

Ti aspetto a San Qualcosa

di Beniamino Sidoti

Ed. Camelozampa

Genere: Romanzo

Simone si trova a settembre in un paesino deserto, un San Qualcosa in cui dovrà frequentare le scuole superiori, con un padre che è sempre al lavoro.

Così decide di dedicare la settimana che manca all’inizio della scuola a scoprire San Qualcosa: lo esplora, di giorno in giorno, come se fosse il bosco attraversato da Hansel e Gretel, o un posto da studiare con occhi animali come Zanna Bianca, o da percorrere con i passi da gigante del GGG. E ogni volta, al centro del paese, incontra Sara, che sarà la sua mappa del tesoro.

Look book

di Tana Hoban

Ed. Camelozampa

Albo fotografico per la collana Aperture

Un albo fotografico senza parole, caratterizzato da una particolare struttura che permette all’autrice di mostrare, attraverso una sequenza di tre pagine, lo stesso soggetto in tre modi diversi, utilizzando solo due foto... e un buco.

Le pietre nere

di Guus Kuijer

Ed. Camelozampa

Genere: romanzo

La vita per il popolo dei cavatori non è facile, ma scorre tranquilla giorno dopo giorno, anno dopo anno, generazione dopo generazione: gli uomini lavorano alla cava ogni mattina e alla torre ogni pomeriggio, la polvere che respirano li fa morire giovani ma orgogliosi di aver fatto il proprio dovere nel nome dell’ideale che condividono: costruire una torre alta fino al cielo, dove un giorno i figli dei loro figli potranno vivere e prosperare. I bambini, cresciuti all’ombra della torre, non vedono l’ora di compiere 15 anni per diventare veri cavatori e fare la propria parte. Per Dolon e Omar il momento sta per arrivare. Ma, mentre Dolon lo attende con impazienza, Omar è ancora attratto dai giochi d'infanzia e innamorato della natura e degli animali. Il suo sogno è scoprire dove fanno il nido e depongono le uova le rondini.

Ma un giorno Dolon si innamora di Brigan, figlia ribelle del più importante tra i commercianti, il popolo che vende ai cavatori le pietre nere per continuare la costruzione della torre. Un popolo che vive in modo molto diverso dai cavatori, pur parlando la stessa lingua.

La banda del pianerottolo

Autore: Esperance Hakuzwimana

Ed. Mondadori

Genere: romanzo

Nella città di T. c'è una scorribandola di amici pronti a vivere avventure che li legheranno per sempre. La sfida che ora devono affrontare è salvare la magica edicola della persona più bizzarra e colorata del mondo: zio Ruben. Porteranno avanti la loro missione fino a scoprire che "ciò che cerchi non c'è e ciò che speri invece è già in te".

In un sussurro

di Morten Surr e So

fie Luis Dam

Ed. Mondadori

Genere: romanzo a fumetti

Ha sussurrato così piano che a malapena sono riuscita a sentire... soltanto io lo avevo capito... oppure se l'era inventato?»

Tutto ha inizio con un gioco innocente. Ma un giorno un semplice sussurro si trasforma in un pesante segreto.

E Vera è l’unica ad aver udito le parole di Anna…

Il mago di Oz

Di Agnese Innocente

Ed: Il battello a vapore

Romanzo a fumetti

Dorothy dopo un terribile uragano atterra nel Mondo di Oz tra streghe e città color smeraldo. Pinocchio, il burattino di legno più famoso del mondo, affronta mille avventure. Il cavallo Black Beauty racconta in prima persona la sua vita tra successi e cadute nell'Inghilterra vittoriana. I classici della letteratura per ragazzi più amati di sempre raccontati a fumetti.

20 capolavori da conoscere prima di diventare grandi

Autore: Costantino D'Orazio

Ed. Pienne

Genere: saggi

Dai Bronzi di Riace alla prima opera astratta di Kandinskij: 20 opere d'arte da conoscere. Ogni opera è raccontata nella sua storia, nelle sue curiosità, nei suoi dettagli, in un libro di facile consultazione per ragazze, ragazzi.