La matematica è sicuramente una delle materie più ostiche per tutti gli studenti: sappiamo ormai che ogni persona ha intelligenze diverse, perciò c’è chi è più portato per i calcoli e chi, invece, per il disegno. Ma a scuola si sa, saper contare e risolvere problemi è fondamentale! Per questo, Lorenzo Baglioni, professore noto per il suo approccio divertente e semplice di insegnare, ha pensato a un libro sulla matematica che possa aiutare davvero chiunque!

La leggenda delle divisioni e altre sfide matematiche

Lorenzo Baglioni non è “solo” professore di matematica: il toscano è infatti anche cantautore e comico, passato dagli studi di Colorado e dal Festival di Sanremo! Un autore poliedrico che, con le sue tante capacità e la sua grande creatività, si è costruito in fretta un nutrito pubblico anche su social come YouTube e Facebook, dove ha centinaia di migliaia di follower. Dopo aver pubblicato diversi libri di matematica, adesso è in libreria con La leggenda delle divisioni e altre sfide matematiche, edito da Mondadori: un testo che ha come scopo quello di avvicinare i bambini alle questioni matematiche in maniera spassosa e facile. Leggendo il suo libro sulla matematica, nessuno può dire: non ci capisco niente!

La matematica a portata di tutte e tutti

Come dicevamo, la matematica è una materia che spaventa molti: un po’ per la sua nomea, un po’ perché, diciamocelo, non è proprio semplicissima! Divisioni, decimali, frazioni, equazioni… Com’erano belli i tempi in cui bastava sommare due numeri in colonna! Il suo libro, adatto per bambine e bambini a partire dagli 8 anni, svela “misteri” della matematica come divisioni in colonna, resto, riporti, regola del 9, il tutto raccontato dalla storia giusta, in modo da rendere anche le operazioni più difficili facili e divertenti!

Aiuto, le divisioni!

Proprio come successo per altri mostri sacri della matematica – per esempio, Baglioni ha pubblicato nel 2021 “I 10 misteri delle tabelline”, sempre con Mondadori – l’autore e professore propone un testo che ha come obiettivo quello di aiutare non solo alunni e alunne, ma anche insegnanti e genitori: un testo semplice, che permette di imparare nozioni scolastiche in maniera divertente e che “insegna senza accorgersene”, perché gli argomenti vengono trattati all’interno di una vera e propria narrazione.

Insomma, se sei insegnante alla primaria e ti rendi conto che l’argomento divisioni fa emergere qualche difficoltà in classe (ma anche per affrontare la questione in maniera più spensierata!) La leggenda delle divisioni e altre sfide matematiche è un ottimo supporto per accompagnare le tue lezioni e fare in modo che bambini e bambine possano addentrarsi nei meandri dei calcoli in maniera più appassionante, ma sempre con metodo. Puoi dare un'occhiata al libro attraverso questo estratto.

Trovi La leggenda delle divisioni e altre sfide matematiche di Lorenzo Baglioni in tutte le librerie fisiche e virtuali, per insegnare ai tuoi alunni a fare calcoli complessi mantenendo il sorriso!