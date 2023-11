Stampa

Intrighi, giochi di potere, storia, avventura e mistero: sono questi gli ingredienti della Saga dei Da Mar, che torna in libreria con il secondo volume, La ladra del vento. Protagonista Angela Da Mar, plasmata ancora una volta dalla penna di Davide Morosinotto. Un consiglio di lettura per ragazze e ragazzi a partire dagli 11 anni.

La saga continua: cosa succederà ad Angela Da Mar?

Il secondo libro della Saga dei Da Mar si apre all’alba di un giorno di fine inverno: Angela, figlia di un ricchissimo mercante, approfitta del silenzio crepuscolare per prendere la barca e attraversare la laguna di Venezia vestita da maschio, infrangendo non poche regole. E mentre sta remando verso la libertà, ecco che col legno tocca qualcosa: un cadavere! Al suo collo c’è uno stemma dell’Impero Bizantino che non promette niente di buono. Infatti, per salvarsi dalle accuse, Angela è costretta a imbarcarsi su una nave diretta verso Oriente sulle tracce delle reliquie di San Marco… Cosa succederà alla nostra giovane protagonista?

L’avventura nella Storia

Dopo Il figlio del mare, il primo libro della saga che vedeva protagonista Pietro, un giovane combattente che partecipa alla nascita di Venezia, ecco che ritroviamo la famiglia Da Mar coinvolta nella Storia con la S maiuscola. Un giallo pieno di misteri che accompagna giovani lettrici e lettori nella scoperta di un periodo storico a volte poco approfondito, che però nasconde fascino e avventura da vivere insieme ai personaggi.

Perché leggere La ladra del vento in classe?

Se sei insegnante, puoi usare questo libro come testo di riferimento quando affronti il tema dei gialli in narrativa. Potete leggerlo insieme in classe, oppure, puoi consigliarlo come libro da leggere a casa, per le vacanze: ragazze e ragazzi delle medie si lasceranno rapire dalle vicende insolite di Angela Da Mar, che ruotano intorno a quelle storiche. In questo modo potrai approfondire non solo uno stile letterario, ma anche alcuni argomenti di Storia e, perché no, di Geografia. Il tutto facendo appassionare la classe a un grande mistero da risolvere!

Davide Morosinotto è un autore da oltre 200.000 copie solo in Italia, e oltre 100.000 nel mondo, dove i suoi romanzi sono tradotti in 25 lingue. La Saga dei Da Mar è pubblicata da Mondadori, che di Morosinotto ha pubblicato molti altri titoli.

Un autore pluripremiato e amatissimo da ragazze e ragazzi, che non delude mai!