Stampa

Sei curioso di sapere i voti dei personaggi famosi in pagella e alla maturità ? Eccone alcuni.

Steven Spielberg, regista, tra gli altri, di Jurassic Park, ET, Indiana Jones e Gremlin.

Fu rifiutato due volte dalla scuola Teatro, cinema e televisioni dell'Università della South California (Usa). Nonostante questo è diventato uno dei registi più di famosi del mondo. Tanti anni dopo, Spielberg è tornato in quella scuola per conseguire il diploma. Afferma di averlo fatto per i suoi genitori e per dimostrare ai più giovani che i propri obiettivi scolastici bisogna sempre conquistarli.

Leonardo di Caprio, attore

"Ero molto più piccolo di quanto non sia ora, ho cominciato a crescere bene a 15 anni", ha detto Leo a ShortList . "Quindi ho sempre dovuto lottare per conquistare l'amicizia e la popolarità a scuola."

Charles Dickens, scrittore

Charles Dickens da piccolo ha interrotto la scuola per andare a lavorare in una fabbrica di etichette per bottiglie. Quando le finanze della famiglia migliorarono, tornò a scuola.

Elvis Presley, cantante

Nella pagella di terza media del re del pop si trova una C proprio in musica, ma una A in Inglese.

Taylor Swift, cantante

Nelle interviste afferma che per lei gli anni del liceo sono stati un po' difficili.

Orlando Bloom, attore

Nei voti dell'attore del Signori degli anelli troviamo delle A sia in Arte che in Scultura e Fotografia.

Emma Watson, attrice

Nonostante la sua carriera da attrice nella saga di Harry potter, iniziata a dieci anni, l'attrice ha conseguito una serie di A in materie come Letteratura, Geografia e Arte inglesi. Si è laureata da poco.

Albert Einstein scienziato

In una sua pagella, trovata in rete, si possono vedere voti come 5, 4 e 3.

Ultimo, cantante

In un'intervista ha detto di essere stato bocciato due volte: preferiva suonare il piano e comporre canzoni.

Riccardo Scamarcio, attore

"Ero un disastro a scuola".

I VOTI DEI PERSONAGGI FAMOSI ALLA MATURITA'

Mario Balotelli. 60/100

Tania Cagnotto: 67/100.

Aldo Montano, olimpionico di scherma: 54/60

Tiziano Ferro, cantautore: 55/60

Gue Pequeno, rapper: ha concluso il liceo classico con ottimi voti

Gian Luigi Donnarumma, portiere del Milan: 70/100

Lorenzo Fragola, cantante: 85/100

Francesca Abbate, cantante: 67/100

Noemi, cantante: 100/100

Mahmood, cantante, si è diplomato al liceo linguistico, a Milano.

Non diplomati

Johnny Depp, attore

Jim Carrey, attore

Fabio Rovazzi: ha lasciato il liceo artistico al quarto anno.