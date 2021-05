Stampa

Come funziona una stazione elettrica di Lego? Esattamente come quelle reali, ma più in piccolo e più colorata. L'ingegnere elettrotecnico Giuseppe Pelliccione ne ha costruito una per i suoi nipoti, lunga 100 cm e larga 60 cm. Il modellino riproduce fedelmente proprio un impianto vero: l'ing. Pelliccione infatti lavora nella struttura Realizzazione Impianti e Tecnologie (RIT) del gestore della rete di trasmissione elettrica italiana.

Grazie alle sue conoscenze, quindi, dopo aver reperito rarissimi pezzi in rete e programmi applicativi per progettarla e realizzarla, non solo ha creato tutti gli strumenti e gli impianti, ma ha anche riprodotto diverse situazioni che si possono trovare in una stazione elettrica.

La sua opera è un modo per "raggiungere" i suoi nipoti, che vivono in Polonia e con cui comunica poco, non solo a causa della lontananza ma anche per le restrizioni anti-Covid e per le lingue-madri diverse. Allora, cosa c'è di meglio per conoscersi, di un grande modello Lego che illustra l'interessante lavoro svolto dallo zio?

Così, anche i più giovani posso scoprire quante informazioni interessanti ci sono "dietro" una professione nel campo dell'energia elettrica.

COME FUNZIONE UNA STAZIONE ELETTRICA IN BREVE

La rete di trasmissione dell’energia elettrica è composta da tante linee di alta tensione: i nodi tra queste linee sono... le stazioni elettriche. In altre parole nelle stazioni arrivano le linee elettriche che trasportano l’energia, e al loro interno l’energia viene ridistribuita tra altre linee.

Clicca qui se vuoi saperne di più su come funzionano le stazioni elettriche

COSTRUIRE CON I LEGO... COSE DA GRANDI

Se qualcuno ti dice che i Lego sono giochi da bambini, non credergli. Il modellino della stazione realizzato da Pelliccione si è aggiudicato anche un premio internazionale, ma soprattutto l’affetto e l'ammirazione dei nipoti lontani.