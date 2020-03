Come dipingere fiori con un filo di cotone

Stampa

Cosa ti occorre:

quaderno

filo di cotone

tempere di colori diversi

bicchierino

paletta

Cosa devi fare

1. Metti i tuoi colori preferiti dentro il bicchierino, uno dopo l'altro, senza mescolare.

2. prendi il filo di cotone e immergilo nei colori.

3. immergi bene il filo nelle tempere aiutandoti con una piccola paletta o un cucchiaino. Stai attent* però a non mescolare i colori tra di loro.

4. Tira fuori il filo impregnato di colori dal bicchiere e stendilo tra due fogli del quaderno, in verticale. Non devi per forza stenderlo dritto: puoi fare, col filo, dei cerchi o ghirigori.

5. Chiudi il quaderno e premi bene.

6. Sfila il filo di cotone da sotto, facendo piano.

7. Apri il quaderno alle pagine giuste e... guarda che bei fiori colorati. Li hai fatti tu!

8- Puoi completare i fiori con un pennello prima che si asciughino completamente. Oppure puoi aggiungere dei dettagli dopo che si sono asciugati bene. Sono degli ottimi biglietti di auguri.

9. Manda i tuoi fiori a focusjunior@focusjunior.it. Vogliamo riempire la redazione dei vostri fiori!