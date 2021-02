Clubhouse: cos’è e come funziona

Stampa

Shutterstock

Clubhouse, il social del momento

Che cos'è?

Come funziona?

Come ci si iscrive?

CLUBHOUSE, IL SOCIAL DEL MOMENTO

Un social network diverso da tutti gli altri, senza foto, filtri o nickname, e che vuole riportare le persone a parlare tra di loro utilizzando la loro voce3: è Clubhouse, la novità nata nel 2020 e che adesso sta prendendo sempre più piede dopo che tante star (italiane e internazionali) hanno deciso di sbarcare su questa nuova piattaforma dove s'interagisce solo con chat vocali e su invito.

CHE COS'È?

L'app "della voce" è stata rilasciata nel marzo 2020 dalla società Alpha Exploration co-fondata da due esperti del settore - Paul Davison e Rohan Seth - e se a due di distanza dall'esordio contava appena 1500 iscritti, ora Clubhouse è diventato la moda del momento grazie a nuovi investimenti e, soprattutto, all'arrivo sul social di personalità del calibro di Drake, Oprah o Elon Mask, poi seguite anche da VIP "nostrani" come Sfera Ebbasta, Calcutta, Fiorello e Michelle Hunziker.

COME FUNZIONA?

Il social è nato per permettere conversazioni su qualsiasi tipo di argomento tra gruppi selezionati di utenti (tutti registrati con nome e cognome, senza nickname) che utilizzano solamente una chat vocale per interagire tra loro, senza la possibilità di scambiarsi contenuti multimediali (video, foto ecc...) come invece accade negli altri social.

Inoltre, proprio per tutelare l'autenticità, la spontaneità e la sicurezza della chat, ogni discussione si svolge in stanze virtuali che possono essere private, il cui accesso è solo su invito, o pubbliche, dove i partecipanti parlano tra di loro e gli spettatori possono ascoltare l'intera discussione senza però intervenire, a meno che il moderatore - figura presente in ogni stanza - non consenta loro d'interagire. Tutte la chat poi vengono cancellate alla fine di ogni sessione.

COME CI SI ISCRIVE?

Al momento Clubhouse è un social ancora "giovane" e infatti è utilizzabile solo con dispositivi che supportano il sistema operativo IOS della Apple. La versione per Android è ancora in fase di sviluppo.

Tuttavia non è detto che tutti i possessori di un Iphone possano scaricare l'app e usarla da subito. Infatti anche l'ingresso stesso al social è su invito. Dunque è necessario che un utente già iscritto utilizzi uno dei suoi due inviti per aggiungerci e permetterci di utilizzare il social. Una volta riusciti ad entrare poi - proprio come un club esclusivo! - anche noi avremo a disposizione due inviti per allargare la cerchia dei nostri amici.

Tale modalità predilige la creazione di una rete composta da gente fidata e conosciuta, anche perché per invitare un altro utente occorre avere il suo numero di telefono personale in rubrica. Riuscirà Clubhouse a farci riscoprire la gioia di chiacchierare con la nostra voce anziché le nostre dita?