Spie sotto copertura: una clip in esclusiva

Come ti sentiresti nei panni di un piccione, come succede in Spie sotto copertura?

Stiamo parlando di un film di animazione che uscirà il 25 dicembre al cinema. Nel frattempo puoi vedere la clip in esclusiva qui sopra, oltre al trailer nell'articolo: così puoi farti un'idea di cosa si prova a essere un agente segreto (piccione).

Trama

Lance Sterling è un super agente segreto, affascinante e impeccabile sul lavoro. Walter Beckett invece è un giovane e brillante scienziato che si occupa di creare armi segrete e incredibili strumenti da spie. Proprio per colpa di Beckett sterling si ritrova trasformato in un piccione: un travestimento infallibile per seguire le indagini indisturbato.

Spie sotto copertura: trailer

Curiosità

All'inizio Spie sotto copertura era stato pensato come un cortometraggio: infatti è la trasformazione in film di Pigeon: Impossible di Lucas Martell. All'inizio la trama doveva essere completamente diversa: i piccioni dovevano rimanere "invisibili", come lo sono un po' in tutte le grandi città. Poi, all'improvviso, proprio il protagonista è stato trasformato in piccione.

La lavorazione del film è durata ben 5 anni... come tutte le elementari: vista così, sembra incredibile.