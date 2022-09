Cinque modi per Rick rollare i tuoi amici

Stampa

Sei alla ricerca di modi originali per Rick rollare i tuoi amici più "sgamati", cioè quelli che non ci cascano mai? Oppure vuoi vendicarti di un super-Rick roll che ancora ti "brucia"?

Ecco per te una selezione dei migliori modi per rickrollare che abbiamo trovato in giro per il web. Provali e poi facci sapere se hanno funzionato!

Cosa vuol dire Rick rollare

Rick rollare è un termine gergale che deriva dal nome di un cantante. Rick Astley, balzato al successo nel 1987 con la canzone Never Gonna Give you up. Dopo più di vent'anni questo personaggio non solo è tornato alla ribalta con il suo tormentone ma è diventato anche un meme, da cui è addirittura nato un nuovo termine gergale: Rick...rollare. cioè, "girare a qualcuno Rick". Chissà se l'Accademia della crusca la promuoverà come nuova parola del vocabolario italiano.

I migliori modi per Rick rollare

In buona sostanza per Rick rollare un amico devi sorprenderlo facendogli vedere un video, una foto, un pezzo musicale dove, ad un certo punto, compare Rick Astley o la sua canzone. Ecco alcuni suggerimenti per riuscirci.