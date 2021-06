Chi sono i bambini stregoni dell’Africa?

Stampa

Alcuni bambini in Africa vengono accusati di "portare sfortuna" e cacciati dai villaggi e, per questo motivo sono costretti a vivere dove capita. Spesso anche nelle fogne a cielo aperto. La realtà è che questi bambini non portano sfortuna, hanno “poteri” strani e non sono degli stregoni, ma sono soltanto vittime della superstizione e della povertà.

LE ACCUSE

Succede che, in alcuni villaggi rurali dell'Africa, Bambini "diversi" sono accusati dal capo villaggio o dalla guida religiosa o, anche, da membri della famiglia, di usare il loro “potere magico” e portare sfortuna alle loro famiglie o alla comunità di appartenenza.

IL VERDETTO

A decidere se il bambino è o non è uno stregone è il capo religioso della comunità (che ha un ruolo fondamentale nei villaggi) e nessuno, nemmeno un familiare, osa contraddire questo verdetto, perché in quanto uomini di dio, si pensa che abbiano il dono di capire se la persona che hanno davanti è una strega.

LA "CURA"

E così, una volta accusati di essere stregoni, i bambini vengono picchiati, rinchiusi, e perfino legati, nel tentativo di essere “curati”. Ma, se dopo questi interventi il "demonio" non dovesse uscire dal loro corpo, vengono cacciati dalle loro abitazioni e allontanati dal villaggio. In Nigeria, per esempio, si stima che ogni anno siano circa 15mila i bambini abbandonati per questa ragione. In Congo addirittura a 25mila.

PAESE CHE VAI, NOME CHE TROVI

L’area principalmente interessata da questo fenomeno è la regione più meridionale della Nigeria dove i bambini stregoni sono chiamati “skolombo”. In altri stati africani come la Repubblica democratica del Congo, l’Angola o nel Benin “nodki”.

LA LEGGE (NON) È UGUALE PER TUTTI

In Nigeria, per esempio, accusare un bambino di stregoneria è punibile dalla legge e, nel 2003, il codice penale nigeriano sanziona l’accusa di stregoneria e persino la minaccia di accusa di stregoneria. Ma la realtà dei bambini e delle bambine "stregoni" è diffusa in altre regioni africane.

CHI SONO I BAMBINI STREGONI?

I bambini accusati di stregoneria sono spesso bambini “diversi”, come gli albini, ma anche casi di sonnambulismo, o deformità fisiche, molto vivaci.... I genitori provano prima a pagare un “sacerdote” (circa 100 euro) per esorcizzare il bambino (facendogli ingoiare una specie di pozione. Se vomita, è “guarito”, in caso contrario, viene rifiutato.

COSÌ VIVONO I BAMBINI ABBANDONATI

Le condizioni di vita di questi ragazzini sono terribili. Molti si rifugiano nelle discariche. Alcuni raccolgono bottiglie di plastica o pezzi di ferro per rivenderli e comprare cibo. Altri vivono vicino ai mercati per racimolare cibo. Per sopravvivere vivono in gruppi perché la violenza è ovunque, anche tra di loro.