Chi ha inventato le LOL Surprise?

Le LOL Surprise, le famose piccole bambole americane non sono più solo un giocattolo per bambini ma sono diventate una vera e propria moda tra collezionisti e appassionati: dal mondo dei giochi sono arrivate, in poco tempo, anche in quello della musica, della moda e dell'editoria. Dalle borse, ai libri alle scarpe, il loro stile piace anche ai più grandi.

Una delle sfilate presentate durante la settimana della Moda a Milano, per esempio, è stata proprio quella firmata da giovani artisti che hanno creato tre collezioni di vestiti *per adulti e ragazzi ispirati a quelle indossate dalle LOL Surprise!, Rainbow High e LOL OMG.

Chi ha inventato le LOL?

Il nome L.O.L. è un acronimo inglese che, in questo caso, sta per "piccola e birichina". L'inventore delle bambole si chiama Isaac Larian, proprietario della MGA Entertainment ed è un impresario di giocattoli. Lui stesso racconta che l'idea gli è venuta una notte del 2015, guardando video di unboxing su internet.

Unboxing in italiano significa "scartare" ed è una tendenza a pubblicare video su social e Youtube dove si scartano pacchetti contenenti...di tutto, dai giochi, ai telefonini, agli strumenti musicali.

Il meccanismo che tanto diverte nelle LOL Surprise è lo stesso dell'unboxing: le piccole bambole sono chiuse in un contenitore sferico da aprire (una palla, un cupcake, una goccia): dentro si trovano anche diversi oggetti (borse, occhiali, altri accessori, stickers, piccoli giochi), tutti da aprire e scoprire.

Il gesto di dover scartare, come si fa con i regali e l'effetto sorpresa hanno reso celebri e amate le LOL Surprise.

In Italia esistono circa 45 modelli di LOL Surprise appartenenti a serie diverse.

Trailer di Lol Surprise the Movie, su Netflix