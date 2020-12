Chi ha detto Buon Natale per primo e come si dice in tutte le lingue del mondo

Stampa

Il 25 dicembre la maggior parte delle persone nel mondo pronuncia la stessa identica frase, ma chi ha detto Buon Natale per primo?

La frase Buon Natale è stata usata per la prima volta come saluto nel 1543, in una lettera che il cardinale inglese John Fisher inviò al conte di Essex Thomas Cromwell (registrata nel 1816 nei memoriali ecclesiastici).

Scrisse: "E questo il nostro Signore Dio si invia un buon Natale...".

Cominciò a diffondersi come augurio più di un secolo dopo, nel 1699, quando per la prima volta la frase "Buon Natale e un Felice Anno Nuovo" venne scritta da un ammiraglio inglese in una lettera.

DA QUANDO SI FESTEGGIA IL NATALE

Il Natale però si festeggiava già da circa tre secoli: divenne infatti una festa ufficiale per la prima volta nel 274 d.c. L'imperatore Aureliano voleva che il Natale del Sole fosse celebrato in tutto l'impero romano. Nel 330, quindi circa 50 anni dopo l'imperatore Costantino la trasformò in festa cristiana, e da allora si festeggia il Natale come lo festeggiamo oggi.

E allora ecco come si dice Buon Natale in... tutte le lingue del mondo.

Spagna, Messico e Sud America:

Feliz Navidad;

Francia, Senegal e parti del Canada:

Joyeux Noël;

Germania:

Frohliche Weihnachten;

Albania:

ézuar Krishlindjet;

Giappone:

Meri Kurisumasu;

Bangladesh:

Shuvo Baro Din;

Cina:

Sheng Tan Kuai Loh;

Russia:

Hristos Razdajetsja;

Siria:

Mboni Chrismen;

Filippine:

Maligayang Pasko;

India (Hindi):

Mairi krisamasa

Hawaii:

Mele Kalikimaka

Cina

I cinesi hanno pronunciano auguri molto lunghi, diversi da regione a regione.

In mandarino: "Kung sua Hsin Nien bing Chu Shen Tan".

In cantonese: "Gun Tso Sun Tan'Gung Haw Sole".

A Hong Kong: "Kung Ho Hsin Hsi. Ching Chi Shen Tan" o "Canta Dan FIY Loc".

In Israele: "Mo'adim Lesimkha" o "Chag Molad Sameach" che significa "Felice Festa della Nascita".

In altri paesi, tra cui Egitto, Giordania, Kuwait, Libia, Arabia Saudita, Qatar e Yemen, dicono "Milad Mubarak".

Ora che sapete chi ha detto Buon Natale per primo, chiedete ai compagni che provengono, loro o i loro genitori, dai più bei paesi del mondo: "Come si dice Buon Natale nella tua lingua"?