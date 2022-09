Chi era la regina Elisabetta II e che cos’è lo Spring Tide?

Stampa

La regina Elisabetta è la sovrana del Regno Unito di Gran Bretagna! Viveva a Londra, a Buckingham Palace. Elizabeth Alexandra Mary, della Casa di Windsor, era nata il 21 aprile 1926. Nel 1947 ha sposato il principe Filippo e dalla loro unione sono nati quattro figli. Elisabetta divenne regina a 25 anni, il 6 febbraio 1952, il giorno in cui suo padre, re Giorgio VI, morì. Un anno dopo, fu incoronata nell'Abbazia di Westminster e la ceriomonia è stata trasmessa dalle televisioni di tutto il mondo.

Su cosa regnava la regina Elisabetta II?

Elisabetta II regnava nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ma non solo! Era il capo di stato di 15 regni: Canada, Australia, Nuova Zelanda... È anche il capo di un gruppo di 53 paesi, il Commonwealth e la Chiesa d'Inghilterra.

La regina regna, ma non governa. Per questo nomina un Primo Ministro. La sua funzione gli permette di viaggiare per il mondo e incontrare molti capi di stato e celebrità.

Cosa sappiamo di lei?

Non aveva passaporto né tessera elettorale ed è l'unico residente autorizzato a guidare senza patente. La regina adora i vestiti e i cappelli colorati, le corse di cavalli e giocare con i suoi cani corgi. Nel 2016, Elisabetta II ha battuto il record per il regno più lungo - 63 anni, 7 mesi e 2 giorni - detenuto dalla sua antenata, la regina Vittoria.

Il Principe Carlo diventerà il nuovo re

In contemporanea alla morte della sovrana e quindi con la messa in atto del protocollo del London Bridge, verrà attuato un piano parallelo, lo "Spring Tide", che porterà il principe Carlo a salire al trono come nuovo re e la moglie Camilla come Regina Consorte. Carlo verrà incoronato a qualche mese di distanza dalla morte della madre.

Il nome da scelto dal futuro re è Carlo III, conferma che è stata data per altro dalla Premier Truss nel suo discorso. Questa operazione parallela prende il nome di “Spring Tide”, cioè "marea di primavera" e consiste nei piani messi a punto per far salire al trono Carlo alla morte della Regina.

Il piano Spring Tide

Lo Spring Tide raccoglie una serie di azioni che le persone vicine alla Famiglia Reale inglese devono attuare in caso di morte della sovrana. In pratica consiste nei piani messi a punto per far salire al trono Carlo alla morte della Regina Elisabetta. Il piano comprende l’eventualità di disordini pubblici se la bandiera non dovesse essere esposta a mezz'asta in segno di lutto entro dieci minuti dalla morte della sovrana, come gestire l’arrivo di potenziali turisti da tutto il mondo per assistere ai funerali. Ma anche come gestire potenziali attacchi terroristici o potenziare il trasporto pubblico.

È molto diverso dall’operazione London Bridge, un protocollo estremamente dettagliato che porta alla successione vera e propria e illustra come far fronte ad una serie di scenari verificabili dopo il decesso della regina, dalla gestione di disordini pubblici a quella di potenziali attacchi terroristici.