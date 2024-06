Chi è Lamine Yamal, il più giovane giocatore degli Europei 2024 e già un campione

Stampa

Getty Images

Hai sentito parlare di Lamine Yamal? È il calciatore più giovane degli Europei 2024. Pensa che ha solo 16 anni e nella sua prima partita, contro la Croazia, ha giocato per ben 86 minuti. Non ha ancora fatto goal in questo campionato, ma ne può vantare 5 nella Liga, la serie A spagnola, a partire dall'inizio di quest'anno. Non sono però certo i numeri a fare un campione. Yamal è sicuramente un ragazzo che s'impegna parecchio: durante la pause dal torneo fa i compiti e segue le lezioni online.

Che origini ha?

Lamine Yamal è spagnolo ed è nato vicino a Barcellona nel 2007: il 13 luglio compirà 17 anni. Suo padre invece ha origini marocchine mentre la madre viene dalla Guinea Equatoriale.

Fin da subito, Yamal viene notato per le sue abilità calcistiche ed entra quindi a La Masia, la struttura di formazione del vivaio del Barcellona. Lì, assieme ad altri ragazzi, impara lo stile di gioco più diffuso in Spagna chiamato tiki-taka. È una modalità che si basa soprattutto su passaggi ravvicinati e molto precisi, in modo da garantire alla propria squadra il possesso della palla per la maggior parte della partita.

Il prescelto del Barcellona

Quando inizia a vestire la maglia ufficiale del Barcellona, viene apprezzato soprattutto per il suo atteggiamento umile e responsabile, sia dentro che fuori dal campo. Xavi Hernández, che in quel periodo era l'allenatore, aveva previsto per lui un grande futuro. Parole che contribuirono a farlo conoscere come "il prescelto".

Il giocatore più giovane degli Europei 2024

Lo scorso 15 giugno, Yamal ha segnato un record diventando il più giovane giocatore di questi Europei di calcio. Prima di lui, veniva il polacco Kacper Kozlowski che aveva debuttato agli Euro 2020: aveva 17 anni quando vestì la maglia della sua nazionale durante la prima partita del girone di qualificazione.

Quanti goal ha fatto Yamal?

Yamal ha già giocato 51 partite con il Barcellona ed è arrivato a segnare 7 goal in totale. Non solo, ma proprio durante gli Europei ha contribuito al terzo goal della Spagna contro la Croazia con un assist per Daniel Carvajal in occasione di una punizione. Pensa che dopo l'ultima partita contro l'Italia, persino il re di Spagna Felipe IV è sceso negli spogliatoi per fargli i complimenti.

Non dimentica la scuola

Lamine Yamal però non è solo un grande giocatore, ma anche uno studente, proprio come te. Ha infatti raccontato più volte di aver portato con sé i compiti e di seguire le lezioni online nelle pause dai suoi impegni sportivi. E sì, anche lui spera sempre che i professori non lo interroghino!

FONTE: UEFA.com