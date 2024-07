Chi è Jasmine Paolini, la prima tennista italiana a conquistare la finale di Wimbledon

Stampa

Getty Images

Mentre tutti gli occhi erano puntati su Sinner, un'altra tennista italiana scriveva la storia. Jasmine Paolini, è la prima ad aggiudicarsi la finale al torneo di Wimbledon, il più prestigioso tra tutte le competizioni previste per questo sport. È nata a Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca, nel 1996 e ha preso in mano la racchetta per la prima volta all'età di 6 anni.

Assieme alla collega croata Donna Vekić, sua avversaria nell'ultima partita, hanno dato vita alla semifinale femminile di Wimbledon più lunga della storia: 2 ore e 51 minuti, durante i quali Paolini si è guadagnata l'accesso all'ultima fase. La finale si disputerà domani, sabato 13 luglio 2024, e dall'altra parte della rete ci sarà Barbora Krejčíková, Cechia (che prima si chiamava Repubblica Ceca).

Le sue origini

Jasmine Paolini è nata in Toscana 28 anni fa, da una madre polacca che si chiama Jacqueline Gardiner, che a sua volta aveva un padre arrivato in Polonia dal Ghana. Il padre di Jasmine invece si chiama Ugo ed è proprio di Lucca.

La tennista è cresciuta principalmente a Bagni di Lucca, dove i suoi genitori si sono conosciuti, ma ha visitato spesso la terra d'origine della madre e infatti, oltre all'italiano, conosce anche la lingua polacca.

Quando è diventata una tennista professionista

A soli 6 anni teneva già in mano la sua prima racchetta, ma per diverso tempo il tennis è rimasto solo una passione, ereditata dal padre e dallo zio Adriano. Sebbene il suo talento fosse evidente fin da subito, infatti, Paolini doveva dedicare tempo soprattutto alla scuola. Così fino ai 14 anni si poteva allenare solo qualche ora al giorno. Poi però il suo allenatore le propone di trasferirsi nel Centro Federale Tennis di Tirrenia, vicino a Pisa, e lì inizia la sua strada da vera e propria atleta professionista.

La prima finale della sua carriera arriva nel 2013 agli Internazionali di Roma. Non conquista nessun titolo, ma il percorso è ormai tracciato. Sul primo gradino del podio sale invece qualche mese dopo al torneo di Santa Margherita di Pula, vince nel doppio in coppia con Giorgia Marchetti.

Nel 2019 si qualifica per la prima volta in uno dei tornei del Grande Slam, è il Roland Garros di Parigi. Viene eliminata al primo turno, ma pochi mesi dopo conquista l'accesso diretto agli Australian Open del 2020 risultando tra le prime 100 al mondo nel ranking WTA (il corrispettivo femminile dell'ATP, dove è primo Jannik Sinner).

Nel 2023, poi, grazie a una serie di vittorie in singolare e in doppio migliora ulteriormente la sua posizione salendo al 29esimo posto del WTA ed entrando tra le prime 100 anche in doppio.

Com'è arrivata in finale a Wimbledon

Il 2024 sembra essere il suo anno. A gennaio ha raggiunto gli ottavi di finale agli Australiano Open, a febbraio ha vinto il 1000 di Dubai, diventando la terza italiana nella storia a conquistare un torneo WTA 1000. Prima di lei, Flavia Pennetta e Camila Giorgi. A giugno, durante il terzo turno del Roland Garros, ha eliminato l'ex campionessa Bianca Andreescu (che nel corso della sua carriera si è già aggiudicata tre titolo WTA, tra cui uno US Open) ed è arrivata in finale dove ha poi ricevuto una sconfitta dall'attuale numero 1 del ranking mondiale.

Con queste imprese, però, Paolini è salita al settimo posto.

A Wimbledon ha battuto l'americana Emma Navarro in poco meno di un'ora e ha poi disputato una semifinale all'ultimo respiro contro Donna Vekić. Semifinale che la BBC ha definito: "Crudele. Affascinante. Imperdibile. Notevole". È emersa così la sua capacità di dare il tutto per tutto e di non arrendersi mai, nemmeno quando è in svantaggio.

https://www.youtube.com/watch?v=TigSXDPvQ0M

Lo stile di Jasmine Paolini

Se all'inizio la sua altezza, 163 cm, poteva apparire un deficit, è stato ampiamente sopperito dalla grinta e dall'abilità della tennista. Il suo stile è caratterizzato da rapidità, precisione, versatilità e soprattutto dall'imprevedibilità. Ha sfruttato le sue caratteristiche fisiche facendone diventare un punto di forza, concentrandosi sul miglioramento dell'agilità e della dinamicità.

FONTE: WTA Official; Wimbledon.com