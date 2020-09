Che cos’è lo sciopero?

Stampa

"Oggi... sciopero"! Avete scioperato per far capire ai grandi che è ora di pensare sul serio al cambiamento climatico. Avete partecipato ai Friday for future manifestando per le strade insieme agli altri e saltando la scuola.

Ma sapete davvero che cos'è uno sciopero e chi l'ha inventato?

Lo sciopero, per prima cosa è un diritto. Lo sancisce l'articolo 40 della Costituzione italiana, che dice: "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano”.

Prima dell'introduzione della Costituzione, però, cioè prima del 1948, lo sciopero era considerato un reato.

Tuttavia, oggi ci sono ancora alcune categorie di lavoratori che non possono fare sciopero: sono le forze di polizia e le forze armate. Se infatti questi lavoratori si astengono dal lavoro, mettono in pericolo la sicurezza nazionale.

Sciopero bianco o a gatto selvaggio?

Ci sono diversi metodi di fare sciopero. Per esempio lo sciopero a singhiozzo consiste in brevi pause alternate a brevi riprese; c'è anche lo sciopero a scacchiera, dove gruppi di lavoratori si alternano nell'astensione dai propri compiti.

Lo sciopero bianco invece consiste nell'andare in ufficio o in fabbrica e rimanere a braccia conserte senza fare niente.

Poi c'è lo sciopero a gatto selvaggio, dove si organizzano azioni improvvisate, come manifestazioni, cortei o flash mob.

Lo sciopero per gli studenti

Mentre gli insegnanti possono scioperare, lo Statuto degli studenti non prevede il diritto allo sciopero, perché non lavorano e non percepiscono uno stipendio.