PERCHE' SI PARLA DI IUS SOLI?

Ottenere la cittadinanza di un Paese non vuol dire solo ricevere un pezzo di carta, dei documenti e poter votare i propri rappresentanti alle elezioni (che pure è un diritto importantissimo): significa soprattutto appartenere a una comunità della quale si condividono i valori, la cultura, la storia, i comportamenti... insomma, tutto! Ogni cittadino di una nazione, appartiene a una grande famiglia.

COME SI DIVENTA ITALIANI?

Per molti di noi questa è una domanda banale, quasi assurda: per diventare italiani basta... nascere!

Vero, ma questo vale per chi viene da famiglie che sono sempre state italiane e che qui, nel Bel Paese, hanno sempre vissuto. Per alcuni invece, diventare cittadini italiani non è così automatico. Secondo la legge in vigore infatti, i figli di genitori stranieri (dunque che non possiedono la cittadinanza italiana) possono diventare cittadini solo al compimento dei 18 anni d'età, sempre che lo desiderino e che abbiano sempre avuto residenza in Italia.

Il tanto chiacchierato Ius Soli vorrebbe cambiare proprio questo aspetto della legge!

CHE COS'È LO IUS SOLI?

Ius soli sono due parole latine che significano "legge del suolo". Con lo Ius Soli, infatti, chiunque nasca "sul suolo" di una certa nazione ne diventa automaticamente cittadino (Negli U.S.A, ad esempio, funziona così).

Ora qualcuno vorrebbe che anche l'Italia adottasse lus Soli, ma con qualche modifica.

Esistono diversi tipi di "Ius soli":

Ius Soli "temperato"

Chi è nato in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso di un permesso di soggiorno lungo e risiede nel nostro Paese legalmente e in via continuativa da almeno cinque anni, diventa automaticamente cittadino italiano.

Es: se un uomo e una donna africani vivono legalmente in Italia da più di 5 anni e hanno un figlio sul territorio nazionale, questi sarà italiano come un Mario Rossi di Pisa o un Salvatore Bianchi di Catania! Ossia come tutti gli altri bambini nati in Italia da genitori italiani.

Ius culturae

Ius culturae vuol dire "Legge della cultura" (questa è la traduzione dal latino). In questo caso potrà acquisire la cittadinanza il bambino nato da genitori stranieri oppure arrivato in Italia prima del compimento dei 12 anni, a condizione che abbia frequentato un percorso formativo per almeno 5 anni.

In questo caso dunque, è la scuola ed il fatto di aver "respirato" cultura ed educazione italiana a fare di un figlio di stranieri un vero cittadino tricolore!

ORA CHE SAI TUTTO SULLO IUS SOLI, DICCI COSA NE PENSI!