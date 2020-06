Che cos’è “l’acqua alta” di Venezia?

Stampa

Ipa-agency

Il termine "acqua alta" è un'espressione veneziana, poi entrata nel linguaggio comune italiano, che indica la particolare alta marea che in alcuni periodi dell'anno provoca l'allagamento di strade e piazze della città di Venezia.

COME MAI SI VERIFICA UN SIMILE FENOMENO?

Le ragioni sono da ricercare nella conformazione "a catino" del Mare Adriatico e della Laguna di Venezia, la quale è delimitata da lunghe strisce di terra e sabbia che partono da Chioggia e fungono da argine per le acque marine.

Tale barriere naturali però vengono meno quando venti come lo Scirocco o la Bora cominciano a spirare con forza verso Venezia, impedendo il normale deflusso delle acque lagunari verso il mare. Ciò accade soprattutto nei mesi di autunno-inverno (ma in casi eccezionali può capitare anche durante la bella stagione) e quando tali situazioni si combinano con i periodi di alta marea, ecco che nella Laguna comincia a riversarsi più acqua di quella che potrebbe contenere, (anche per colpa del fondale poco profondo).

Senza la possibilità di smaltire l'acqua in eccesso per colpa dei venti contrari, i canali si ingrossano a dismisura e finiscono per invadere le strade, le camminate e le piazze della Serenissima. E questa è l'acqua alta.

La soluzione al problema dovrebbe essere rappresentata dalla grande infrastruttura denominata Mose, che consiste in un complesso di paratie mobili in grado di impedire l'allagamento di Venezia. Purtroppo però, nonostante l'inizio dei lavori risalga al 2004, l'opera non è ancora stata ultimata.

FONTI: Focus, Meteo.it